Muž v Sydney útočil na lidi nožem, zpacifikovali ho židlemi a přepravkou

Muž s nožem napadl ženu na ulici poblíž nádraží příměstské železnice Wynyard v australském Sydney. Zhruba ve 14 hodin místního času ji zezadu bodnul nožem do zad. Pak začal ohrožovat ostatní kolemjdoucí, vyskočil na kapotu a na střechu černého mercedesu. Řidič se ale rozjel a mladík spadl na zem.

Podle svědků křičel "Alláhu Akbar" a "Zastřelte mě!" Kolemjdoucí jej ale za pomoci toho, co měli po ruce, přemohli. Muže zpacifikovali židlemi a přepravkou od nápojů, kterou mu drželi hlavu u země. Na záběrech, které zveřejnila televize 7News je vidět, jak muž leží na zemi, na židlích, které mu brání v tom, aby se zvednul, klečí hasič.

VIDEO: Utočník ohrožoval lidi v Sydney, zadrželi ho kolemjdoucí:

Breaking: Reports of a stabbing in the Central Business District of Sydney, Australia. At least one person has been arrested. A video shows a suspect being restrained. pic.twitter.com/ZUDOT9afdG