Muž autem zdemoloval dům pro seniory. Zranění a šok stály ženu život

Dvaatřicetiletý muž měl do vstupní haly domova pro seniory vjet 31. května v odpoledních hodinách. Ačkoli stařenku, která na následky zranění v pátek zemřela, přímo nesrazil, prvotní informace uváděly, že její zranění byla způsobena střetem s autem. Poté, co se fabií proboural do pečovatelského domu, měl řidič z auta utéct do zahrady nedalekého rodinného domu.

Tam ho také dopadla policie. Že by byl pod vlivem alkoholu či drog testy neprokázaly. Známo není ani to, zda netrpěl před srážkou zdravotními komplikacemi. Jeho psychický stav je aktuálně předmětem zkoumání. Podezřelý je hospitalizovaný na psychiatrickém oddělení plzeňské nemocnice.

"Muž je hospitalizován ve zdravotnickém zařízení a ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení. Čekáme na výsledky odborných zkoumání," řekla policejní mluvčí Dagmar Jiroušková.

"Jednání řidiče v tomto případě nesplňuje klasifikaci dopravní nehody. Tedy se nejedná o dopravní nehodu," uvedla po incidentu mluvčí. Pracovnice záchranné služby Andrea Divišová potvrdila, že z místa události posádka záchranky transportovala 93letou ženu do Stodské nemocnice.

Žena, která podle prvotních informací vyvázla pouze s lehkými zraněními, v Tachově žila od roku 1945 a mezi místními byla prý velmi oblíbená. Podle předběžných závěrů za její smrtí stál šok. V pátek přes veškerou snahu lékařů zemřela.

Pole informací policie je v pečovatelském domě, kterým se svým autem prohnal 32letý řidič, ubytována také jeho babička. On sám je policii již dobře známý. V minulosti se podílel na ničení aut a měl také problémy s drogami. Kvůli nim měl rovněž podstoupit léčení. Zda do domova najel úmyslně, policisté zatím nepotvrdili.

Bezprostředně poté, co zdemoloval vstupní halu pečovatelského domu, měl vyběhnout do patra za svou babičkou, které poté údajně tvrdil, že to vše zařídil bůh. Teprve pak se měl dát na útěk, na kterém ho muži zákona zadrželi.