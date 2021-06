Muž měl ve Frýdku-Místku bodnutím zabít kamaráda. Ve vězení stráví 11 let

Vloni v srpnu se v centru Frýdku-Místku a Ostravy rozjela velká pátrací akce po Josefu Popušovi. Do akce musely desítky policistů. Muže hledali kvůli vraždě jeho kamaráda. Všemu předcházelo popíjení v hospodě a spor o taxík.



"Oba dva vyšli ven, následně na něj začal nějakým způsobem narážet, následoval fyzický konflikt a obžalovaný vytáhl nůž. Bodl muže do hrudníku a poškozený byl na místě mrtev,“ řekl státní zástupce Petr Kondělka.



Svědci se ho prý marně snažili oživit do příjezdu záchranky. Útočník mezitím utekl. Podle obžaloby nasedl do vlaku směrem do Ostravy. Neutíkal dlouho, kriminalisté ho zadrželi o dva dny později. Už před soudní síní se spekulovalo, že bude chtít dohodu o vině a trestu.



Nakonec o ni požádal a soudkyně mu vyhověla. Popuša je ale známá firma, nebylo poprvé, co měl útočit nožem. "Bylo to kvalifikováno jako pokus těžké újmy na zdraví, takže podle mého názoru pan obžalovaný k tomu má sklony,“ doplnil Kondělka.



Popuša navíc vraždu spáchal v podmínce, soud mu tak uložil souhrnný trest 11 let a vyhoštění na 10 let, protože je občanem Slovenské republiky.