Muž ve vlaku zatáhl za záchrannou brzdu a zmizel! Policie ho nenašla

S nečekanými komplikacemi museli počítat cestující, kteří ve středu ráno jeli vlakem z Kolína do Pardubic. Neznámý muž bezdůvodně zatáhl za záchrannou brzdu, vystoupil a zmizel. Podle Českých drah se jedná o zcela výjimečnou událost.

Muž měl být podle policie černým pasažérem a navíc měl obtěžovat ostatní cestující. Incident se stal po půl sedmé ráno, a to na hlavním koridoru z Prahy do Pardubic. Přepravce tvrdí, že cestující jednoznačně zneužil záchrannou brzdy.

Vlak zastavil v polích poblíž Řečan nad Labem. Muž vystoupil do kolejiště a vyrazil na místní nádraží. Policisté měli jen jeho hrubý popis. Na sobě měl mít zelené montérky, pracovní boty a co bylo v ranních mrazech zarážející, oblečený byl jen do šedivého trika.

Hlídky po něm pátraly na nedaleké silnici i v blízkosti kolejiště, prohlížely nádražní budovy, ale už ho nenašly. Vlak zůstal stát na místě zhruba pět minut ale i ostatní spoje nabíraly lehká zpoždění. V místě strojvedoucí jezdili pomalu, protože měli zprávy o tom, že se neznámý člověk stále ještě může pohybovat v kolejišti.

Vlaky tady totiž jezdí až 160kilometrovou rychlostí. Podle přepravce jde o mimořádnou událost. Že by někdo zatáhl za brzdu a vystoupil, to už se prý dlouho nestalo. Podle policie se při nečekaném zastavování vlaku nikomu nic nestalo, za zneužití záchranné brzdy hrozí několikatisícová pokuta.