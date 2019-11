Muž vezl rodící partnerku. Ucpanou Prahou projeli jen díky strážníkům!

V úterý ráno vezl rodící ženu její partner autem do nemocnice, silnice v Praze ale byly ucpané a projet jimi rychle bylo nemožné. Naštěstí mladému páru pomohla hlídka městské policie, která neváhala a se zapnutými majáky a sirénou dostala nastávající maminku včas do porodnice.

V úterý v ranní špičce vezl mladý muž svou rodící partnerku přes Prahu do porodnice. Silnice ale byly ucpané a téměř neprůjezdné. Nastávající tatínek se proto obrátil na strážníky - o pomoc je požádal v ulici 5. května v Praze 4.

Městská policie zareagovala rychle. "Autohlídka strážníků se zapnutým majákem a zapnutou sirénou doprovodila budoucího tatínka a nastávající maminku přes Nuselský most až do Apolinářské ulice do porodnice," uvedla mluvčí strážníků Irena Seifertová.

Díky jejich pomoci se tak mladému páru podařilo včas dostat do porodnice, kde žena přivedla na svět zdravé miminko. "Šťastný tatínek přišel hlídce odpoledne osobně poděkovat," napsala Seifertová a dodala, aby lidé nezapomínali na pravidla záchranářské uličky.