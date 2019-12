Muž vjel před školou do dětí prý úmyslně! Chlapec (12) zemřel

Britská policie v Essexu zadržela jednapadesátiletého muže, který se měl se svým autem rozjet do skupiny dětí. Neštěstí nepřežil teprve dvanáctiletý chlapec, dalších šest lidí bylo zraněno. Muž je podezřelý z vraždy a pokusu o vraždu. Do dětí se prý rozhodl vjet úmyslně.

V pondělí odpoledne stály děti před jejich školou ve městě Loughton v britském Essexu. Najednou však do nich najelo auto. V něm měl sedět jednapadesátiletý Terry Glover. Auto některé děti vymrštilo do vzduchu, další přepadly přes kapotu. Během nehody zemřel dvanáctiletý chlapec. Zraněná byla šestnáctiletá dívka, třiadvacetiletá žena a chlapci ve věku 12, 13 a 15 let.

Podle svědků se měl poté řidič vydat na útěk. Policie ho ale dopadla a zadržela. "Věříme, že srážka byla úmyslná, a proto jsme zahájili vyšetřování vraždy, vyšetřujeme, zda mohl být tento incident spojen s jiným případem poblíž," řekla deníku Mirror policistka Terry Harmanová. Policisté také prohledali jeho dům, ve kterém měl žít sám.

Muže má policie v plánu vyslechnout, je totiž podezřelý ze šesti trestných činů pokusu o vraždu a dokonané vraždy. Policie také vyjádřila upřímnou soustrast rodině zesnulého chlapce. "Jménem policie v Essexu a všech, kteří byli do školy povoláni, jsou naše myšlenky s rodinami, přáteli a těmi, kteří byli zraněni nebo zasaženi tím, co se stalo dnes odpoledne," dodala Harmanová.

Událost zasáhla také školu, před kterou žáky auto srazilo. Potvrdila také úmrtí jejich dvanáctiletého studenta. "Naše myšlenky jsou s rodinou a všemi postiženými. Jako škola pokračujeme ve spolupráci s policií, která případ vyšetřuje," uvedla ředitelka Helen Gascoynová.