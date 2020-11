Muž vlezl spící ženě do domu. Vyhrožoval, pak ukradl peníze a auto

Chvíle hrůzy si prožila žena z pražského Suchdola. Probudil ji hluk a když se šla podívat, co se děje, přistihla v domě zloděje. Ten jí začal vyhrožovat, že pokud mu nedá peněženku a klíče od auta, budovu, ve které v tu dobu spaly dvě děti, podpálí.

Vše dopadlo naštěstí dobře, nikdo nepřišel k žádnému zranění a podezřelý skončil v policejních poutech. A to jen hodinu po přepadení. Mezitím se mu opravdu podařilo od vyděšené ženy získat peněženku i auto, se kterým odjel.

Vyrazil směrem na Dejvice, kde v jedné křižovatce zablokoval jiné auto a pokusil se do něj přesednout. To se mu nepovedlo, tak pokračoval ukradeným autem až na další křižovatku. Projel ulicemi Zelená a Jugoslávských partyzánů. Tam musel kvůli defektu auto nechat a pokračovat dál po svých.

To už mu ale byli na stopě policisté, kteří ho také našli schovaného pod zaparkovaným autem v areálu školy. Jestli byl při vloupávání do domu pod vlivem omamných látek, není jasné. Nutno ale říct, že rodinu pořádně vyděsil. Sedmadvacetiletý muž je teď ve vazbě a hrozí mu deset let vězení za loupež a omezování domovní svobody.