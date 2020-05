Muž volal o pomoc, že doma našel jedovatého hada. Strážníky překvapil

"Mám tu jedovatého hada. Přijeďte!" Tak nějak mohla vypadat prosba o pomoc vystrašeného muže z Moravské Ostravy, když Městské policii oznamoval, že ve svém pokoji na ubytovně objevil půl metru dlouhého plaza.

Nájemník vetřelce identifikoval jako jedovatou korálovku, strážníci tak na místě začali opatrně prohledávat celý pokoj. Po 20 minutách důkladného průzkumu opravdu našli mezi kuchyňským nádobím do klubíčka stočeného hada.

K překvapení strážníků se ale nejednalo o nebezpečného predátora, ale o užovku červenou, která není jedovatá. Poté, co se hlídce podařilo hada odchytit, byl převezen do odchytové stanice, po jeho majiteli se nyní pátrá. Jak se ale nezvaný návštěvník do bytu dostal, zůstává záhadou.