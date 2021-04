Muž vyběhl na ženu s obuškem v ruce, ta ho pohotově srazila autem

Plzeňská kriminálka řeší případ úmyslného sražení autem. Řidička najela do muže poté, co jí při výjezdu z parkoviště zablokovalo cestu jiné osobní auto, z kterého vyskočili dva muži ozbrojení obuškem a pistolí a vrhli se k jejímu vozu.

Incident se stal v sobotu večer na parkovišti u plzeňského obchodního centra Luna. Žena vyjížděla z parkoviště, když jí cestu zablokoval osobák. Z toho vyskočili dva muži vyzbrojení teleskopickým obuškem a pistolí.

"Žena měla z jednání mužů velký strach, takže z místa ujela po chodníku i za cenu sražení prvního útočníka svým vozem. V okamžiku, kdy ujížděla, druhý útočník za vozidlem ještě vystřelil," píše web Krimi-Plzeň, který na případ upozornil. Podle informací webu jeden z útočníků má být bývalý přítel řidičky.

Když se žena dostala do bezpečí, zavolala policii. Podle webu to nebylo poprvé, co ženu její expřítel napadl, policie už předchozí útoky na jejího nového přítele či na její auto vyšetřuje.

Poslední případ si převzala plzeňská kriminálka, která ve věci zahájila úkony trestního řízení.

