Muž vyfotil přísně střežené superletadlo! Plní tajné mise pro USA

O letadlu X-37B se vede řada teorií. Jako první ho vypustila vesmírná agentura NASA v roce 2010, poté ho dostalo na starost americké ministerstvo obrany. K vytvoření raketoplánu NASA pověřila společnost Boeing.

Letadlo má sloužit k testování nových technologií na oběžné dráze, ale stále se neví jeho přesná úloha. Od začátku byl projekt přísně tajný. Někteří se snažili raketoplán ve vesmíru zachytit, ale nepodařilo se jim to.

Teď se tím šťastlivcem stal nizozemský letecký novinář a amatérský fotograf Ralf Vandebergh. Poprvé letadlo spatřil v květnu, ale nemohl ho vyfotit, jelikož hned zmizelo. V polovině června se o to pokusil znovu, ale neuspěl, informovalo metro.co.uk.

"Díky amatérské síti satelitních pozorovatelů bylo opět rychle nalezeno na oběžné dráze a já jsem byl schopen udělat snímky 30. června a 2. července," uvedl Vandebergh. Fotografii pak umístil na svůj twitter. "Kosmický letoun vyfocený na oběžné dráze. Konečně obrázky ukazují tento miniraketoplán…," napsal fotograf.

The #OTV5 / #X37B space plane photographed in orbit! Finally an image showing this mini-Space Shuttle which is only a fraction in size of the real Space Shuttle. Nevertheless, the images succeeded beyond expectations and show even a sign of the nose/payload bay/tail or even more. pic.twitter.com/Uy7qBCnoif