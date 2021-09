Muž vykrádá zmrzlinové stánky po celé republice, pátrá po něm policie

Pardubice, Benešov, Písek, Prostějov - to jsou místa, kde už policie zaznamenala smutné výrobce zmrzliny. Dobrou zprávou je, že muže při krádeži zachytil kamerový systém. Dovnitř se dostal výdejním okénkem, které za sebou i zavřel. Muž si všimne kamery, podívá se do objektivu a rychle ji otočí. Je to případ z pardubické ulice S.K. Neumana, kde se mu podařilo vzít tržbu v hodnotě 18 tisíc korun. Stánek ještě k tomu poškodil.

Bylo to už začátkem června a o deset dní později se neznámý pachatel podle kriminalistů přesunul do Středočeského kraje. Jako přes kopírák prý postupoval v Benešově. Tam dokonce vznikla škoda přes 80 tisíc korun. Kdo by ho poznal, měl by volat linku 158. Policisté radí, aby živnostníci peníze nenechávali ve svých provozovnách a pokud možno si celou tržbu odnášeli.

Zmrzlináři čelí útokům zlodějů pravidelně. Na Pardubicku dokonce majitelům před časem mizely celé stroje, stalo se to v Mikulovicích a Kuněticích. Přístroj na výrobu zmrzliny vážil dvě stě kilo a aby ho pachatelé dostali ven, museli ho odborně demontovat a nakonec vysadit dveře. Celková škoda byla jeden a půl milionu korun a kriminalisté se domnívali, že zloději měli v plánu vybavit vlastní provozovnu. V tomhle případě se je dopadnout nepodařilo.