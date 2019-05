Dvoje vyražené dveře, pak rány. Muž měl brutálně zbít bývalku!

Na nedělní ráno jen tak nezapomene 45letá žena z Domažlicka. Bývalý partner se ji totiž podle policie rozhodl připomenout drastickým způsobem. Hodinu po půlnoci násilně vtrhl do jejího bytu, kde ji surově zmlátil. Teď mu hrozí až deset let za mřížemi.

Agresivní muž dal o sobě vědět 12. května krátce po jedné hodině ráno. V domažlické Masarykově ulici vyrazil vchodové dveře do domu a vydal se k bytu své bývalé partnerky.

"Prošel do druhého patra, kde vyrazil vstupní dveře od bytu. Vnikl dovnitř a fyzicky tam napadl pětačtyřicetiletou nájemkyni," potvrdila mluvčí policie Dagmar Brožová.

Svou expartnerku podle ní mlátil pěstmi do obličeje tak, že upadla na zem. Ani to ho však nezastavilo. V útoku pokračoval a ženu kopal do obličeje se slovy, že ji zabije.

Po brutálním útoku skončila žena s těžkým zraněním. Agresora ještě ten den policisté zadrželi. "Zahájili jsme trestní stíhání čtyřicetiletého muže, kterého jsme obvinili z porušování domovní svobody, výtržnictví a těžkého ublížení na zdraví," dodala policejní mluvčí.

Soudce násilníka poslal do vazby. Teď mu hrozí až desetiletý pobyt ve vězení.