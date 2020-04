Muž vytuneloval půl miliardy a zmizel v zahraničí. Po 12 letech si odpyká trest

Muž po dlouhá léta unikal spravedlnosti, za vytunelování půl miliardy byl odsouzen, dostal osm a půl roku vězení. Až nyní se ho podařilo zadržet a přepravit do Česka, kde okamžitě nastoupil do vězení. Vše se podařilo policistům zařídit i přes nouzový stav.

Před policisty muž utekl do Spojených arabských emirátů, před zákonem prchal od roku 2007. V nepřítomnosti byl za vytunelování půl miliardy v roce 2010 odsouzen, byl na něj také vydán mezinárodní zatykač.

Tři roky po svém útěku byl zadržen v Dubaji, ale byl propuštěn na kauci, před spravedlností dál unikal. Dokonce začal opět páchat trestnou činnost. Čechům nabízel, že jim pomůže nastartovat v emirátech podnikání, podle policie si ale jen bral peníze a nic nedělal.

"Výrazný posun nastal v letošním roce, kdy se policistům Ředitelství pro mezinárodní policejní spolupráci podařilo zajistit u dubajských úřadů realizaci mezinárodního zatýkacího rozkazu a muž byl již podruhé zatčen. Tentokrát nebyla kauce možná a tamní úřady rozhodly o tom, že se podvodník po dvanácti letech vrátí do ČR," popsal mluvčí policie David Schön posun v celém případu.

Nástup do vězení provázely problémy. Policistům šlo o čas, zadržení v Dubaji bylo časově omezené. V Česku platí nouzový stav a provoz většiny komerčních linek byl prerušen. Na pomoc přišla armáda.

"Jako jedinou možností se ukázalo využití přepravní kapacity Armády ČR, která byla schopna zajistit požadovaný let. Na konci března se tak policista z Ředitelství pro mezinárodní policejní spolupráci a další z oddělení doprovodu letadel cizinecké policie podíleli na deportaci dvanáct let hledaného muže do Česka," doplnili policisté.

I když dvojice policistů v rychlosti vyřídila všechny formality, byli po návratu do Česka preventivně umístěni do karantény. Odsouzený putoval přímo do věznice.

"Nouzový stav v ČR sice omezuje život všech občanů a do jisté míry komplikuje i mezinárodní policejní spolupráci, ale bez ohledu na všechna karanténní opatření, včetně uzavření hranic, se boj se zločinem nezastavil a nezastaví," ukončil Schön.