Muž vyzval mladíka k uvolnění místa seniorce, pak začaly drsné problémy

Stalo se to v půl osmé ráno. Muž (29) nastoupil do tramvaje a bylo mu líto seniorky (80) o berlích, která ve voze stála vedle něj. Požádal proto sedícího mladíka (15), jestli by místo neuvolnil a paní nepustil sednout. Ten to ochotně udělal a vše do té chvíle probíhalo úplně normálně.

Cestující sedící před chlapcem ale vzápětí na muže zaútočil nejprve slovně, že si nebude dovolovat nikoho zvedat ze sedačky. Jeho agrese narůstala a po vystoupení z tramvaje muže napadl a to se svým známým.

"Jeden ho vlastně držel, druhý ho mlátil. Pak se vystřídali. Nebylo to nic příjemného a lidi vlastně kolem jen koukali. Bylo to hrozné. Mlátili ho, kopali. Prostě tekla mu krev. Strašné to bylo. Kvůli takové primitivitě se stalo tohle. Hrozné," popsala svědkyně celé události.

"Kolem 25 roků, zhruba 170 cm vysocí, jeden z nich byl štíhlý, druhý spíše obézní. Oba byli oblečeni do modrých pracovních kalhot a šedé mikiny. Jeden z nich měl reflexní vestu," popsala mluvčí policie Ivana Baláková.