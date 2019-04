Muž zabil svou ženu, rodiče a děti! Po 23 letech bude na svobodě

Jean-Claude Romand skončil v roce 1996 ve vězení za vraždu své ženy, dětí a rodičů. Soud ho v té době poslal na doživotí, teď však rozhodl v jeho prospěch a podmínečně ho propustil. Musí však dodržet řadu podmínek, jinak by se do vězení mohl zase vrátit.

Vystudovaný lékař a člen Světové zdravotnické organizace, alespoň to tvrdil své ženě Florencii že je, dnes už pětašedesátiletý Jean-Claud Romand. Místo toho své peníze získával ne prací, ale od svých příbuzných, ze kterých se mu je vždy podařilo dostat.

Poté, co jeho žena zjistila, že ji celou dobu podvádí a lže jí, rozhodl se všechny zabít. Ráno 9. ledna 1993 zabil Romand nejdříve svou ženu, která spala v domě v Prévessin-Moëns ve francouzském departementu Ain. Pak zavraždil sedmiletou dceru Caroline a pětiletého syna Antoina, informoval Journal de Senegal.

Jelikož o jeho podvodu věděli i jeho rodiče, rozhodl se jet za nimi do vesnice Clairvaux-les-Lacs, která byla od jeho domu vzdálená 80 kilometrů. Poté, co si s nimi užil oběd, je jednoho po druhém zastřelil. Druhý den se vrátil ke své ženě a dětem a rozhodl se, že se také zabije. Spolykal prášky na spaní a zapálil dům. Hasiči ho pak našli v bezvědomí, ale požár přežil.

V roce 1996 ho soud poslal do vězení na doživotí s možností podmínečného propuštění, ale nejdříve v roce 2015. Soud ve čtvrtek rozhodl, že bude Romand propuštěn na svobodu, musí však dodržet určité podmínky. Nesmí komunikovat s médii, stýkat se se svými zbylými příbuznými a také nesmí cestovat do určitých regionů. Žít může jen na místě určeném soudem a musí být pod neustálým dohledem. Propuštěn by mohl být nejpozději do 28. června, uvedl lepoint.fr.