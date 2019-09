Muž "zakopl" o poklad za miliony. Teď dostane velkou odměnu

Ještě se u něj peníze neohřály a už Pavel Rybka ví, co s nimi udělá. Jeho jméno teď zná každý český archeolog - žádná podobná nádoba totiž v republice není. "Pojedu na nějakou pěknou dovču, potřebuji si opravit auto," svěřil se nálezce pokladu.

"Nádoba prezentuje nějakého knězo-krále, politickou špičku té doby," uvedl vedoucí archeolog Tomáš Zavoral. K objevu přispěla obrovská náhoda. Muž vyrazil do přírody pro písek, který potřeboval do akvária. Dvakrát zabořil lopatu do země a nález byl na světě. "Jsem to odhrábl rukou a hned jsem viděl okraj té nádoby," popsal svůj šťastný den Pavel Rybka.

Bylo to u obce Kladina. Pan Rybka hned zavolal archeology, kteří dorazili do hodiny. "Ti byli víc v šoku než já," tvrdí Rybka. Bohatě zdobená bronzová nádoba se k nám patrně dostala z Maďarska a nejspíš ji tu někdo zakopal proto, že se o ni bál. V jejím okolí se totiž nic cenného nenašlo. Používala se k pití nebo k nějakému rituálu.

V minulosti ji zkoumal i nemocniční rentgen. "Očekáváme, že tam bude vidět prasklina nebo trhlina," řekl primář pardubické nemocnice Leoš Ungermann.

Dva roky ji už mají v rukou restaurátoři a její stav budou vylepšovat ještě další měsíce. "Pracujeme na podpůrné konstrukci, aby nádoba nemusela být vyvázaná ve vitríně," vysvětluje restaurátorka Eva Salavcová.

Její hodnota je skoro tři a půl milionu korun, pan Rybka dostal desetinu. "Chceme podporovat náhodné nálezce, ne systematické…řekněme zlatokopy," řekl náměstek hejtmana Roman Línek. Odborníci místo nálezu dlouho tajili. Báli se, že tam někdo vyrazí s krumpáčem.