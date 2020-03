Muž zemřel, rodina to zjistila až za tři dny! Nemocnice chybu odmítá

Manžel Boženy Barešové zemřel minulé úterý, ten den s ním ještě mluvila. Pak prý průběžně volala do nemocnice, jak je na tom. "Každý den jsme volali, nic," popsala paní Barešová s tím, že se rozhodla za manželem vypravit.

"Nesli jsme mu občerstvení jako vždycky," přiblížila paní Barešová. Manžela už ale nenašla a zaskočil ji i postup personálu. "Říkáme, že jdeme za panem Barešem a oni na to, že nikdo takový tam není," doplnila důchodkyně.

"K úmrtí došlo v úterý, nemocnice nevyrozuměla rodinu. Ta rodina se o tom úmrtí dozvěděla až v pátek," prohlásil rodinný přítel Petr Dvořák. "Z etického hlediska by to mělo být bez zbytečného odkladu, řekněme do následujícího dne," informoval právník Pavel Jelínek.

Podle oslovených pohřebních ústavů je vyrozumívání příbuzných obvykle velmi rychlé. "Může to trvat od dvou do tří, pěti hodin," odhadl ředitel pardubického pohřebního ústavu Jindřich Filip.

Podle nemocnice ale zaměstnanci rozhodně nepochybili. "Chtěl bych upřímně vyjádřit soustrast rodině. O úmrtí informovali hned ten den, bohužel neúspěšně. Volali na telefonní číslo, které bylo uvedeno v dokumentaci. Personál se nedovolal. Zkoušeli to až do druhého den do rána," uvedl mluvčí Thomayerovy nemocnice Petr Sulek.

A na faktuře od pohřebního ústavu se navíc rodině objevila nečekaná položka. "Nemocnice naúčtovala ještě částku za pět dní za uskladnění těla," uvedl Dvořák. "V tomto případě bych doporučil, aby nic neplatila. Bylo to v rozporu s dobrými mravy," doplnil právník.

Nemocnice prověří postup personálu a zaměří se na výpisy hovorů. Rodina chce podat na zdravotnické zařízení stížnost. Pohřeb je naplánovaný na čtvrtek, rodina se se zemřelým rozloučí na Olšanských hřbitovech.