Muž zmlátil spolucestující i policisty. Pak vykřikoval, že je žena

Čekání na Silvestra si po svém vyplnil 33letý cizinec na Liberecku. V pátek 27. prosince se krátce po čtvrté hodině odpolední vydal na cestu vlakem za příbuznými, před kterou se náležitě posilnil alkoholem. Ve vlaku pak bez zjevného důvodu napadl ženu, která seděla naproti němu. Předání rovnou do rukou policistů ho nijak nezklidnilo. Nejprve kolem sebe kopal, později se snažil vyšetřovatele přesvědčit, že je žena.

Dle informací policie není jasné, co způsobilo cizincovo zuřivé chování. Přestože ve vlaku absolvoval jen jednu zastávku, stihl zaměstnat veškeré jeho osazenstvo. Sotva se usadil, začal prý pořvávat nadávky na ženu, která seděla přes uličku naproti němu.

Slovní výpady proti mladé ženě se dle informací policie stupňovaly až do bodu, kdy ji muž surově napadl. Po spolucestující skočil a chytil ji pod krkem. Udeřil s ní o stěnu vozu tak prudce, až jí způsobil otřes mozku. Nebýt ženina přítele, nejspíš by celá situace dopadla mnohem hůř.

Muž naštěstí dokázal zareagovat dostatečně rychle a cholerického cizince chytil a za pomoci ostatních spolucestujících znehybnil až do příjezdu přivolaných policistů. Ti si agresora na cestě mezi Frýdlantem a Libercem převzali a odvedli na služebnu a do cely.

Ani přítomnost mužů zákona nedokázala muže zklidnit. Při zatýkání se vzpíral a jednoho z policistů dokonce kopl do břicha. Když ho policisté odvedli na služebnu, začal prohlašovat, že je ve skutečnosti žena a aby svá slova dokázal, začal ze sebe strhávat oblečení.

"Mladá žena byla po útoku s podezřením na otřes mozku nejprve ošetřena zasahujícími zdravotníky a následně pak převezena do nemocničního zařízení. Cestou na policejní služebnu, již v režimu zadržení, napadl agresor zakročujícího policistu kopem do oblasti břicha. Rychlá eliminace dalších jeho pokusů vyústila v umístění do cely na obvodním oddělení. Ani tam však cizinec pod vlivem alkoholu nezjihl. Snažil se vydávat za ženu a s pokusy o odhalování částí svého těla zřejmě avizoval možnou záměnu za někoho zcela jiného," řekl policejní mluvčí Vojtěch Robovský.

Po umístění do vazby se opilý cizinec rozhodl poměřit sílu s mřížemi. Ty jeho útoku ve snaze dostat se na svobodu "nečekaně" dokázaly odolat, stejně jako betonové zdi liberecké policejní cely.

"Po vystřízlivění z bezmála 2,8 promile následovalo obvinění z přečinů výtržnictví, ublížení na zdraví a násilí proti úřední osobě, za což může v případě odsouzení putovat do výkonu trestu odnětí svobody až na čtyři léta," informoval Robovský.

Podobného "ptáčka" odchytávali i strážníci ze Zlína. V pondělí 30. prosince na tamní služebnu městské policie přiběhl řidič taxislužby, který chtěl oznámit napadení svého kolegy. Toho se měl dopustit jeden z jeho zákazníků.

Šestašedesátiletý řidič taxíku 33letého cizince nabral v jedné z nedalekých ulic. Stihli ujet sotva pár set metrů, když začal být cizinec bez zjevného důvodu agresivní. Mlátil do palubní desky, vyrval taxametr a nakonec zaútočil i na řidiče, kterému, jak se později ukázalo, zlomil prst na ruce.

"Hlídka MP Zlín odvedla podezřelého mimo pozemní komunikaci a pokusila se zjistit jeho verzi. Dotyčný však trpěl prudkými změnami nálad, nebyl schopen kontrolovat své chování a dokonce se pokusil na jednoho ze strážníků zaútočit údery pěstmi do oblasti hlavy. Ti tak byli nuceni použít k ochraně své bezpečnosti donucovací prostředky a agresivní jedinec poté trávil další chvíle s pouty na rukou," řekl policejní mluvčí Pavel Janík.

Na místo byla posléze přivolána policie a záchranná služba. Orientační vyšetření ukázalo, že se 33letý cizinec před cestou posilnil nemalým množstvím alkoholu a zřejmě hned několika psychotropními látkami. Vyšetření odhalilo 2,1 promile alkoholu v dechu.

"Strážníci jej převezli k bezpečnému vystřízlivění do protialkoholní záchytné stanice. Událost nyní šetří republiková policie pro podezření ze spáchání přečinu ublížení na zdraví," dodává Janík.