Může číhat i ve vaší lednici! V kuřecím mase objevili nebezpečnou bakterii

Zdraví ohrožující bakterii inspektoři objevili v mletém kuřecím stehenním mase. To pocházelo z drůbežářského závodu v Klatovech. Jednalo se o půlkilové balení v plastové vaničce překryté fólií. "Ve výrobku šarže L:0031 byla zjištěna přítomnost patogenní bakterie rodu Salmonella sp., která způsobuje onemocnění salmonelózou," varoval s odkazem na SZPI web Potraviny na pranýři.

Vzorek obsahující nebezpečnou bakterii inspektoři odebrali na provozovně v Havířově v Moravskoslezském kraji 5. února. Datum použitelnosti balení mletého masa mělo uplynout až čtyři dny poté, tedy 9. února. Podobná situace nastala i po otestování vzorku kuřecího masa z plzeňské pobočky sítě prodejen Albert.

Inspektoři odhalili, že kuřecí stehna značky Albert rovněž obsahují bakterii, která může způsobit onemocnění salmonelózou. "Ve výrobku byla zjištěna přítomnost bakterie Salmonella enteritidis," informovala SZPI. Maso šarže L:0017 bylo baleno do zatavené vaničky po zhruba půlkilových porcích.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce odebrala vzorek 21. ledna 2020, tedy znovu čtyři dny před skončením doby, do kdy měla být kuřecí stehna bezpečně použitelná k přípravě pokrmů. V obou případech se jednalo o maso původem z Česka. Inspektoři Státní veterinární správy však v minulosti odhalili salmonelu i ve více než půl tuně kuřecích řízků, které byly do České republiky přivezené z Polska.

Bakterie způsobující salmonelózu by podle odborníků měla spolehlivě zničit důkladná tepelná úprava. Ideálně by měla potravina ve svém středu dosáhnout teploty alespoň 80 °C po dobu několika minut. Ke zlikvidování salmonely by měla prý stačit již teplota kolem 60 °C, už při pěti stupních se nebezpečné bakterie přestávají množit.

Salmonela způsobuje vážné střevní komplikace doprovázené horečkou. Důležitou prevencí proti nákaze je zabránit případné další kontaminaci potravin při přípravě pokrmů, a to nejen doma, ale i v samotném potravinářském průmyslu. Je třeba dodržovat běžná hygienická opatření a pamatovat na dostatečnou tepelnou úpravu, zejména v případě masa. Důležitá je také teplota, při jaké potraviny uchováváme.