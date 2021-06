Muže na Blanensku vyděsil větrný vír, musel před ním dokonce utéct

Muž na Blanensku minulý týden natočil jev, který v Česku není příliš k vidění. Muž proto vzal do ruky mobilní telefon a točil, jak se zvedá prach. Během několika vteřin ale vzdušný vír neskutečně nabral na síle. Rozhodl se proto utéct do bezpečí, ale jako by ho rarášek honil.



Rarášek je vír, který vzniká hlavně nad rozpáleným povrchem, horký vzduch pak rotuje vzhůru. Rarášci jsou k vidění dokonce i na Marsu. "Ten průměr toho víru může být přes deset metrů a může být přes kilometr vysoký," uvedl hydrometeorolog David Rýva.



Pokud raráška potkáte, raději se mu vyhněte. Zranit vás totiž mohou odlétávající kameny. Existují případy, že vír s lehkostí bral do vzduchu i rozměrné stany.

Vír se může točit desítky vteřin rychlostí až sto kilometrů za hodinu. V ohrožení jsou tak třeba parašutisté, kterým se v něm může zamotat padák.



Větrný vír takto do vzduchu vynesl dívku na Tchaj-wanu. Držela se látkového draka. Ve Starých Čivicích na Pardubicku se lidé před deseti lety dokonce potkali s tornádem. Nadzvedlo osobní auto a otočilo ho.