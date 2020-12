Může nová koalice Starostů a Pirátů vyhrát volby? Odpoví Vít Rakušan

"My od začátku do toho vstupujeme jako dvě entity, strana a hnutí, které se chtějí dohodnout, ale rozhodně to neznamená, že se vzdáváme svých vlastních programů," říká Vít Rakušan.

Programovou shodu nachází nová koalice v 70 procentech. Nad kterými tématy očekávají bouřlivé diskuze? A jak budou vznikat společné kandidátky dvou ambiciózních politických uskupení pro volby do Poslanecké sněmovny ČR v roce 2021?

Rozhovor se dotkne také praktických dopadů současné koronavirové krize, moderátorku TN.cz bude zajímat nejen poslancův pohled na rozvolňování restriktivních opatření státu, ale také na protiepidemický systém označovaný jako PES.

Bývalý starosta Kolína bude komentovat i změny v novele zákona o daních z příjmů, jehož kontroverzní návrh právě míří do Senátu ČR. Chcete se dozvědět, jak Vít Rakušan vnímá aktuální vyjádření prezidenta republiky, že bude tento zákon vetovat? Považuje slova Miloše Zemana za bezprecedentní nátlak Hradu na zákonodárný sbor? Sledujte živě pořad Napřímo, dnes od 17:45 v tomto článku.