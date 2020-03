Muže odmítli vyšetřit na Covid-19. Nemoc má, shání lidi, s nimiž se viděl

Jeho příběh přinesly Novinky.cz. Podle portálu se P. Jaňurek do pražské vojenské nemocnice vydal poté, co vláda avizovala otevření odběrných míst v metropoli.

Jemu i jeho manželce bylo špatně už od čtvrtka. "Oba máme zvýšené teploty, oba trpíme pocitem slabosti, kašlem a dalšími příznaky. Oba jsme přišli do kontaktu s rizikovými lidmi, přičemž já dokonce s pacienty s potvrzenou nemocí, či jsem přišel do kontaktu s hasiči, kteří jsou nyní v karanténě. Manželka je zdravotní sestra a v rámci své práce přišla do kontaktu se stovkami lidí," citovaly v pátek Jaňurka Novinky. Na hygienu se prý nedokázali dovolat.

Proto se rozjel přímo do ÚVN. Odběrový stan byl ale zavřený a z infekčního oddělení ho prý poslali pryč. Jen si na něj vzali kontakt. Oba s manželkou se tak vrátili s nepořízenou domů.

"Nemůžeme testovat úplně každého, nemáme na to kapacity. Pro nás je indikací, když nám toho pacienta pošle epidemiolog, hygienik nebo infekcionista. To v tomto případě nebylo,” reagoval v pátek ředitel ÚVN Miroslav Zavoral. Zároveň ale také řekl, že ho popsaný případ šokoval a že on by test nejspíš provedl.

Test se tak podle Novinek uskutečnil až v sobotu, po medializaci celého případu. A byl pozitivní, což se Jaňurek dozvěděl ten samý den večer.

"Děkujeme všem kamarádům a známým za podporu. Vážíme si toho. Zároveň prosím všechny, se kterými jsem se potkal za uplynulý týden, aby se mi ozvali. Jsem pozitivní na koronavirus a musíme sepsat seznam kontaktů kvůli dalším případným opatřením," uvedl Jaňurek v neděli na facebooku. Později doplnil, že už se mu ozvala epidemioložka, které kontakty předal. Jeho žena je zatím negativní, má být ale testována znovu.

Podle Novinek jde do karantény zatím zhruba desítka lidí, s nimiž se Jaňurek v poslední době setkal. Do kauzy se vložil i premiér Andrej Babiš, který podle portálu označil případ za vylhaný a nemocného kameramana a novináře za provokatéra.