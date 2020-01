Muže v Praze okradli při návštěvě směnárny. Přišel o čtvrt milionu

"My jsme s kamarádem stáli ve frontě v kamenné směnárně, přímo před okýnkem. Nebylo to venku na ulici, ale přímo před okýnkem uvnitř směnárny. Z kapsy mi vytáhli peníze. Já neviděl, kdo mě okradl, ale kamarád ano," popsal okradený muž.

Zlodějem, který mu měl přímo z kapsy ukrást více než čtvrt milionu, měla být žena. "Kamarád mi říkal, že to byla ženská tmavší pleti. Nebyla to Češka, zřejmě spíš Rumunka," popsal. Podle okradeného muže a jeho kamaráda byla žena sama, nezdálo se, že by jí někdo pomáhal.

Krádež muž okamžitě nahlásil policii. Ta potvrdila, že podobné případy jsou v centru prý časté. Podle vyjádření okradeného neměla obsluha směnárny žádné tendence nějak pomoct. Údajně nezavolala policii ani tehdy, když ji o to okradený požádal. Za zlodějkou se pokusil vyběhnout, ale zmizela mu a už ji nezahlédl.

Jeho kamarád se také snažil pomoct, ale podle informací od okradeného jde o seniora, navíc invalidního. Ženu tak neměl šanci zadržet. Ve směnárně prý byla poměrně dlouhá fronta, nikdo jiný však okradený být neměl.

"Chtěl jsem najít tu paní, která to udělala. Kamarád ji viděl, měla tmavé vlasy, akné po celém obličeji a modrý kabát," popsal muž zlodějku. Podle jeho slov se nezdálo, že by šlo o bezdomovkyni, působila prý jako zcela běžný člověk. Přiznal také, že celá záležitost pro něj byla šok, nikdy dřív ho neokradli.

"Mohu potvrdit, že jsme přijali oznámení. Věc je aktuálně v šetření a z tohoto důvodu nemohu sdělit další informace. Pokud budeme požadovat pomoc veřejnosti s pátráním po totožnosti pachatele, budeme o tom informovat," řekla policejní mluvčí Lucie Drábková, která připustila, že směnárny a jejich zákazníci bývají častým terčem zlodějů.