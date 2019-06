Známého chovatele uštkla zmije! Proslavil se, když mu utekli tygři

Antonín Hnízdil je chovatel exotických zvířat, který pochází z obce Štít. Právě odtamtud ho měla vézt manželka do nemocnice poté, co ho v jeho bioparku uštkl had. "Dle prvotních informací měla 51letého chovatele, který byl transportován do pražské nemocnice, kousnout Zmije paví," tvrdí policejní mluvčí Iva Kormošová.



Podle informací televize Nova se nehoda stala ve čtvrtek dopoledne, když měl jít Hnízdil hada krmit. Poté, co byl uštknut, ho manželka naložila do auta. Dojet až do cíle by bylo příliš nebezpečné, a tak muže po dvou hodinách jízdy transportoval do nemocnice vrtulník.







Momentálně se nachází v nemocnici, kde dostává sérum proti hadímu jedu. Jak na tom bude zdravotně, ukáže jen čas.

V minulosti se Hnízdil, který má být obětí, dostal do povědomí lidí tím, že mu měli utéct z výběhu dva tygři a jeden lev. Hnízdil je totiž majitel bioparku. Sám tvrdil, že omotal dvířka řetězy, nalíčil fotopasti a stále říkal, že mu zvířata někdo pustil.



"Bylo to udělaný odborně, musel to být někdo, kdo má nějakou praxi," myslel si majitel bioparku Antonín Hnízdil.







Podle veterinární správy byly podmínky, ve kterých žila zvěř, nedostatečné. Dovoz zvířat z Německa navíc ani nebyl řádně nahlášen. Veterinářům se posléze podařilo šelmy uspat. Policie nyní šetří, jak k uštknutí došlo a zda měl muž potřebné povolení k chovu tohoto hada.