Muže z Prahy prohlásily úřady za mrtvého. Stalo se mu to už podruhé

Václav Procházka (65) přišel o dolní končetinu a pohybuje se jen na invalidním vozíku. Teď kvůli administrativní chybě čeká už několik týdnů na svůj příspěvek na péči, který pobírá od úřadu práce. Složenku mu měla pracovnice České pošty vhodit do schránky zhruba před třemi týdny, neudělala tak.

"Pošťačka přišla, ani na mě nezazvonila, a prohlásila, že tady nebydlím, protože jsem zemřel,“ řekl pro TN.cz Václav Procházka. Podle Procházky za to může úmrtí jmenovce v blízkosti jeho bydliště, s ním ale kromě jména neměl prý nic společného.



Na začátku týdne tak navštívil pobočku České pošty, finanční úřad i úřad práce. Všude se ale dozvěděl, že jeho dopis se složenkou nemají. Pošta jí prý už kvůli údajnému úmrtí zaslala zpět na úřad, ten ale vrácený dopis zatím neobdržel. Panu Procházkovi tak nezbývá nic jiného než na peníze, které potřebuje k životu, čekat. Přitom vůbec neví, co bude dál.



Aby toho nebylo málo, zaniklo mu kvůli nedorozumění i povinné ručení na auto. "Říkali, že přijde pojišťovací agent a budeme muset sepsat novou smlouvu, ale zatím nepřišel. Už je to tři neděle,“ dodal Václav Procházka. Kvůli jeho handicapu je pro něj veškeré vyřizování na úřadech komplikovanější, o to více když teď nemůže využívat ani svůj automobil.



Není to přitom poprvé, co musí tento invalida prokazovat, že skutečně nezemřel. Přibližně před půl rokem nedostal složenku, kterou měl tentokrát zaplatit, a to prý ze stejného důvodu. Aby tak tuto situaci nemusel v budoucnu řešit, bude se muset nejspíš přejmenovat.