Můžeme chytit covid-19 opakovaně? Tito lidé jsou ohrožení nejvíce

Přestože si většina lidí po prodělání covidu-19 dokáže vybudovat několikaměsíční imunitu, u některých hrozí vyšší riziko opětovné nákazy. Z výzkumu dánských vědců vyplývá, že největší problémy mají lidé starší 65 let.

Experti zjistili, že míra ochrany před opětovnou nákazou koronavirem je u mladších lidí 80 %, zatímco u starších 65 let představuje jen 47 %. Je to patrné ze studie, kterou dánští vědci zveřejnili v odborném časopisu The Lancet.



"Mladí a zdraví lidé se koronavirem znovu nakazí jen velmi zřídka. U starších je však toto riziko daleko vyšší,“ vysvětlil dánský epidemiolog Steen Ethelberg.



Autoři studie analyzovali velké množství údajů, které shromáždili v době hromadného testování dánského obyvatelstva v loňském roce. Jednalo se o více než čtyři miliony výsledků PCR testů.



Výsledky také odhalily, že lidé mající v době první vlny (od března do května 2020) negativní výsledek testu, byli pozitivní během druhé vlny (od září do prosince 2020). Tito pacienti tvořili tři procenta z celkového počtu.



Podle zjištění vědců by se navíc měli nechat naočkovat také ti, kteří covid-19 už prodělali. Důvodem je právě to, že se starší lidé nemohou spoléhat na přirozenou ochranu před virem, kterou si vytvoří v době infekce.



Odborníci však poukazují na fakt, že tuto problematiku nebylo zatím časově možné přezkoumat v souvislosti s novými variantami koronaviru. V současné době tvoří britská mutace v Dánsku přibližně 90 % potvrzených případů nákazy.

Očkování vytváří kolektivní imunitu. Více se dozvíte v následující reportáži: