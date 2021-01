Můžeme si za to sami? Odborníci naznačili, proč přibývá tolik případů

Podle vedoucího epidemiologického oddělení Státního zdravotního ústavu (SZÚ) Jana Kynčla jsou na vině dva faktory. Šíření nákazy napomáhají prý sami Češi tím, že nerespektují nařízení. Nárůst počtu nakažených může být prý ovlivněn také tím, jak jsou v Česku zpracovávané údaje o pacientech s covidem.

"Na jednu stranu máme detailní data. Nejsem si jistý, jestli v jiných zemích mají tolik informací o bezpříznakových pacientech. V některých zemích je tolik nevyšetřují. Je to trochu hra s čísly. A na druhou stranu my nerespektujeme autority a tím pádem v některých vyspělejších zemích, které nemají banánovou demokracii, pokud jim dáte nějaké doporučení, tak ho lidé více respektují," řekl Kynčl.

Epidemiolog Roman Prymula se domnívá, že rozvolnění opatření přišla příliš brzy a způsobila tím následný nárůst počtu nakažených. Ani podle Prymuly nejsou Češi právě svědomití v dodržování nařízení, zejména pokud už trvají dlouho. Jedním dechem ale dodává, že to není záležitost pouze Česka.

"Určitě tomu napomáháme, ale pravdou je, že je vidět i v jiných zemích, že už ten proces nějakých striktních opatření postupně selhává. Ti lidé tak dlouhou dobu nechtějí být v prostředí, které je uzavřené a které limituje jakýkoli kontakt," vyjádřil se pro TN.cz.

Rozvolnění podle něj přišlo příliš brzy a obratem bylo třeba zavést tvrdá opatření, aby se situace vyrovnala. "Já si myslím, že stačilo počkat 14 dnů a pak by ta situace byla výrazně jednodušší. V tuto chvíli se domnívám, že jediná cesta je kombinace zatím ještě plošných opatření, očkování a testování," řekl Prymula.

Díky testování by podle jeho slov bylo možné alespoň trochu uvolnit současné restrikce. "Pokud bychom přijali to, že na různé události je možno se otestovat a tam, kde testy jsou negativní, je možné tu aktivitu uskutečnit, tak jsme samozřejmě schopni tu společnost trochu otevřít, protože ten stávající uzavřený stav určitě není možné držet delší dobu," míní epidemiolog.

Že za šíření nákazy do jisté míry mohou neukáznění Češi, si myslí také ministr vnitra a lídr sociálních demokratů Jan Hamáček. "Spolupráce byla na jaře lepší. Lidé opravdu dodržovali to, co vláda nařídila. Na podzim se to už nepovedlo, takže je to kombinace faktorů. Nikoho to netěší. Děláme všechno pro to, abychom situaci zlepšili," řekl v rozhovoru pro rádio Impuls.