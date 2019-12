Muzeum uspořádalo unikátní akci! Lidem ohodnotilo obrazy

Desítky lidí navštívily Slovenskou národní galerii ve Zvolenském zámku z jednoho jediného důvodu - aby zjistily, jak velkou hodnotu mají obrazy, které jim někdy i desítky let visí doma na zdi. Organizátory k akci inspirovali samotní návštěvníci: "Ptají se, telefonují, že jim doma visí něco, k čemu mají citový vztah a že by chtěli poznat i hodnotu," řekla Erika Trnková, ředitelka Slovenské národní galerie.

Příležitosti se chytila i Marta Slašťanová, která má doma dvojici obrazů italských Benátek. Sama tvrdí, že díla jsou pro ni velmi výjimečná, a že by ráda zjistila, jakou mají cenu: "To jsou obrazy z mé svatby, dostali jsme je jako svatební dar. Od přátel. Ale nevím, jakou mají hodnotu," popsala.

Na zámku mohla jak ona, tak desítky dalších zájemců, zjistit i spoustu dalších informací o vlastních obrazech. Například zda jde o originál, je-li obraz v původním rámu, zda není poškozený, přelakovaný nebo zda do něj někdo později nijak nezasahoval.

Znalci dokážou posoudit vše, co může mít vliv na hodnotu díla: "Originál, je to dobové dílo, je to autorská záležitost, signovaná, má to určitě nějakou hodnotu. Vy nedokážete takhle určit, že to má hodnotu třeba sto eur, to se nedá, protože vy nevíte, jestli o to někdo nemá zájem a nedal by za to klidně tři tisíce," vysvětlil Miroslav Slúka, restaurátor Národní galerie.



Šance, že má někdo doma dosud neobjeveného Picasa nebo Rembrandta za miliony korun a neví o tom, je podle odborníků velmi mizivá. I tak se ale například při vyklízení půdy nebo stěhování dají najít velmi zajímavé kousky. Slovenská Národní galerie plánuje akci na Zvolenském zámku pro velký zájem zopakovat.