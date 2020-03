Muži doma ukrývali celý arzenál zbraní! Měli je opravovat a přeprodávat

To, co policisté při domovních prohlídkách našli, by stačilo na vyzbrojení malé soukromé armády. Sice ne úplně nejnovějšími typy zbraní, podstatné ale je, že v řadě případů plně funkčními.

Mimo jiné šlo třeba o sedm kulometů, stejný počet granátů, dvanáct samopalů, pět pušek, osm pistolí a dokonce i jeden granátomet. K tomu ještě čtyři tlumiče, 36 náhradních hlavní a náčiní k úpravě těchto zbraní. Chybět nemohlo střelivo, kterého detektivové objevili deset tisíc kusů.

Muži vše skladovali ve svých obydlích, jeden k tomu měl mít doma i větší množství výbušnin. Nejméně od roku 1997 prý zbraně bez povolení nakupoval na burzách v Belgii či Rusku, ale také v České republice. Kupoval i znehodnocené zbraně, které s pomocí dalších lidí předělával na střelbyschopné a buď prodával, nebo si je schovával do své sbírky.

Některé zajištěné předměty prý byly v takovém stavu, že se s nimi nedalo bezpečně manipulovat a musel je zlikvidovat pyrotechnik. Tři muži jsou teď obviněni z nedovoleného ozbrojování, policie je stíhá na svobodě.