Muži měli napadnout ženu. Snažili se utéct s kočárkem i s dítětem

K události došlo v pondělí odpoledne v Kollárově ulici v Plzni. Dva muži ze zatím neznámého důvodu napadli ženu s kočárkem, ve kterém byla roční holčička. Celou situaci natočil na mobilní telefon muž, který také přivolal policii.

Incident začal na křižovatce mezi ulicemi Kollárova a Tovární. Po prvním fyzickém napadení se matka snažila z místa rychle odejít. Chvíli to vypadalo, že se situace uklidňuje. Jenomže po několika metrech muži napadli ženu znovu, a to nejprve vulgárně, poté fyzicky. Situace vygradovala a jeden z útočníků ženu udeřil pěstí přímo do obličeje, až upadla na zem.

Zraněné se snažili pomoci kolemjdoucí, zatímco útočník si vzal kočárek i s dítětem a snažil se z místa rychle odejít. Napadená se pokusila oba muže zastavit, ti ji ale napadli znovu.

Podle informací televize Nova se mělo jednat o bývalého a současného přítele. Mezitím naštěstí k místu dorazili policisté, kteří útočníka zadrželi a převezli na policejní služebnu. Celý incident se obešel bez vážnějších zranění, žena si na místě lékařské ošetření nevyžádala. Celým případem se nyní zabývá policie.