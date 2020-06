Muži se měli snažit ukrást harleye. Při jejich dopadení pomohla fenka Elisha

Má sotva dvacet kilo a není to policejní pes, na zkušené kriminálníky ale Elisha vyzrála. Chlapíci i díky ní tentokrát ke kořisti nepřišli.



Dvojici se zalíbil nablýskaný harley. Krátce po krádeži se jeden se na něm vezl z kopce a druhý ležérně vykračoval opodál. Nastartovat už ale nestihli.



Policista z ochranné služby chrání ústavní činitele, předtím ale chytal v pražských ulicích zloděje. A s dvojicí "zasloužilých" recidivistů se nesetkal poprvé.



"Byl jsem si téměř jistý tím, že ten motocykl jim nepatří,“ řekl policista ochranné služby.



Jeden to tváří v tvář mohutnému policistovi vzdal rovnou, druhý měl tendenci vzít do zaječích. A to byla chvíle pro fenku belgického ovčáka.



Pětiletá Elisha umí být pořádný mazel a skvělý parťák. Naštvat byste jí ale určitě nechtěli. Když přijely hlídky v uniformách, byli už oba muži smíření s osudem.



"Našli jsme u nich náčiní, které je určené k vylamování specializovaných bezpečnostních skříněk, zámků u aut nebo motorek,“ vysvětlil "hlídkař" Marek Soukup.



"V případě odsouzení jim hrozí až pětiletý trest odnětí svobody,“ informovala mluvčí pražské policie Hana Křížová.



Chytání zlodějů je většinou doménou služebních psů. Správný výcvik ale neuškodí žádnému. "Určitě je to náročné, minimálně na čas. Chce to trénovat alespoň dvakrát týdně,“ tvrdí majitelka psa Gabriela Kučerová.



Motorka se vrátila majiteli. Děkovat za to může všímavému policistovi i Elishe.