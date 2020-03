Muži se na MDŽ prásknou přes kapsu. Ti línější jen dají partnerce kreditku

Čeští muži k Mezinárodnímu dni žen v květinářstvích fandí klasice - růžím. Podle statistik za tyto květiny ročně utratíme neuvěřitelnou půl miliardu korun. Hned na druhé příčce je pak tradiční karafiát. Těch se prodá odhadem za 75 milionů korun.



Velmi oblíbené jsou i typicky jarní květiny, například tulipány nebo narcisy. Den žen znamená pro velkoobchody s květinami jeden ze dvou nejdůležitějších dnů v roce. Objednávky květin z Jižní Ameriky nebo Afriky se dělají několik měsíců dopředu.

"Zaznamenáváme velký nárůst, co se týká dovozu květin. Je to dvojnásobek až trojnásobek toho, co se běžně dělá," řekl ředitel velkoobchodu s květinami a doplňky Vonekl Jiří Klíšť. MDŽ dokonce překonává i svátek zamilovaných. "Je to o 20 procent více oproti Valentýnu," srovnal Klíšť.

Za socialismu ženy dostávaly mýdlo nebo froté ručník s nápisem MDŽ. Dnes pánové ke kytce přidávají spíš něco na zub. "Když už vezmou kytku, tak přiberou například čokoládu, bonboniéru nebo víno," vyložila Jana Brzobohatá z květinářství IBC.



Někteří to ale řeší svérázněji. "Hodně často to bývá v tom stylu, že chlap dá spíš ty peníze anebo kartu a 'běž si koupit sama'," shrnul velmi pragmatické chování některých mužů Michal Hrušecký z květinářství De Fleurs.