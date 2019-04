Muži se poprali kvůli parkování, skončili u přestupkové komise

Prali se prý kvůli deseti centimetrům. Na takovou vzdálenost totiž jeden od druhého podle svědků zaparkoval. "To bylo relativně rychlé, on vyběhl ven, pustili se do sebe, během tří vteřin byli na zemi," popsal svědek incidentu.

Váleli se na asfaltu přímo u stojanů.Policie musela rozplést, kdo z nich provokoval a kdo bitku začal. Jeden to odnesl pochroumanou nohou. "Vyšetřování jsme ukončili s tím, že se nejedná o trestný čin," sdělil mluvčí policie Jiří Tesař.

K přestupkové komisi ale prý budou muset oba. Muži mohou očekávat pokutu. A zatímco zima byla na podobné přestupky skoupá, teď se to podle zkušeností strážníků změní.

Teplejší počasí totiž znamená i vyšší konzumaci alkoholu. Strážníci i policisté budou mít zase plné ruce práce. Jeden opilec například močil květinářce do květináče s muškáty. Vyřešila to sama a donesla mu kýbl s vodou.

Chování opilců je podle strážníků pokaždé nevyzpytatelné. Za pár týdnů tak znovu naroste počet případů, se kterými se hlídky ještě nesetkaly.