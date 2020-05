Muži sráželi hnízda jiřiček, desítky ptáčat zřejmě uhynou hlady a žížní

Velké pobouření vzbudilo páteční čištění budovy ve Vlašimi. Dva muži zřejmě dostali za úkol odstranit hnízda jiřiček z budovy, v níž sídlí prodejna s potravinami. Přitom však podle svědků vyhazovali i ptáčata a vajíčka.



Na případ upozornila Záchranná stanice pro živočichy Vlašim. "Jedna paní to přišla oznámit přímo k nám, druhá nám pak ještě telefonovala. Okamžitě jsme se sebrali a s kolegou jsme se tam vypravili zjistit, co se děje. Viděli jsme dva pány, kteří tam manipulují s žebříky, kýbly a špachtlemi a když jsme se jich zeptali, co tam dělají, tak nám sami řekli, že odstraňují hnízda," popsala Alena Konvalinová, která má na starosti ekoobchod provozovaný Českým svazem ochránců přírody (ČSOP) Vlašim.

"Když jsme jim řekli, že tam mohou být vajíčka a ptáčata, tak oni uvedli, že vědí, že se to asi nemá, ale že tak zněl úkol, že jich odstraní jen pár a zbytek nechají. Upozornili jsme je, že porušují zákon a kolega informoval zdejší odbor životního prostředí," doplnila Konvalinová.



Muži jim ani nechtěli říct, kam hnízda dávají. Konvalinová s kolegou oběhli popelnice a kontejnery v okolí, ale nic nenašli. "Asi dali vše do pytlů a odvezli. Skončí někde a uhynou hladem a žízní," popsala Konvalinová. Ptáčat prý mohly být desítky.



Podle zákona o ochraně přírody a krajiny je zakázáno poškozování a ničení hnízd a vajec, stejně tak jako odstraňování hnízd.



Po zveřejnění případu se objevilo množství naštvaných obyvatel. U příspěvku na facebooku se za necelých šest hodin objevilo na 500 komentářů. "Neskutečné barbarství.

Jsem zvědavá, kdo za to ponese zodpovědnost a jak bude potrestán, vezmu-li, že jde o zákonem chráněné živočichy," stojí v jednom příspěvku.



"Ty, kdo to nařídil a ty, kdo to provedli, nemůžu nazvat ani lidmi, pro mě to jsou šmejdi. A ještě je sprosté někam je vyhodit. Doufám, že pokuta bude mastná, je mi z toho smutno," píše se v dalším.



"Prosím, mějte oči otevřené a kontaktujete Policii ČR, jedná se o trestný čin. Zvířata v nouzi nám hlašte na pohotovostní telefon, ať společně zabráníme obdobným barbarským činům. 777 800 460, děkujeme," žádá ČSOP Vlašim.



