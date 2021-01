Muži si objednali šest pizz. Místo placení měli kurýra zbít a oloupit!

Absurdní loupežné přepadení vyšetřuje liberecká kriminálka. Začalo to tím, že si dva muži z Nového Města pod Smrkem objednali šest kusů pizzy. Místo toho, aby mladíkovi, který jim jídlo dovezl až domů, zaplatili a poděkovali, tak ho prý zmlátili a oloupili. To vše navíc v době, kdy restauratéři bojují o přežití.

"Pánové na mě čekali. Přišli, dal jsem jim účtenku, přečetli si, kolik to stojí. Mrskli se mnou na auto. Pak jsem dostal ránu. A pak mě posadili do auta, tam mi dali ještě jednou a poslali mě domů. Pizzu si vzali, já jsem odjel," svěřil se reportérovi TV Nova pan Oliver, napadený kurýr rozvážející jídlo.

Restaurace bojují o přežití. Jejich jedinou záchranou jsou výdejní okénka a rozvoz jídel. Zatímco většina lidí si u nich jídlo objednává, aby je v těžkých dobách podpořila, dva obyvatelé Nového Města pod Smrkem to mají zřejmě nastavené trochu jinak.

"Řekli, ať hlavně nevolám policajty," přiznal Oliver. To ostatně udělal až kurýrův zaměstnavatel. Samotný incident prý trval zhruba čtyři minuty.

"Snažíme se udržet zaměstnance, prodávat přes okýnko, zůstáváme na nule. Dočkáme se toho, že nás přepadnou," nechápe majitelka restaurace a pizzerie ve Frýdlantě Jana Smolková.

Reportéři TV Nova třikrát zkoušeli mluvit s "hrdiny", kteří si měli troufnout na osamoceného kurýra. Rodinný dům, kam si pizzu objednali, byl plný lidí. Pokaždé ale otevřel někdo jiný. Zda jsou mladíci doma, nikdo nepotvrdil.

Kurýr jídlo rozváží dál. Do Nového Města už nemusí. Firma tam dovozy dočasně zastavila. "Už to není jako dřív, že by mě to tak úplně bavilo. Sem tam jsem podezíravý," přiznal napadený.

"Dvaadvacetiletému muži jsme sdělili obvinění ze zvlášť závažného zločinu loupeže, za který mu může ohrozit trest až 10 let odnětí svobody," řekl policejní mluvčí Vojtěch Robovský. Druhému, kterému nebylo ani 18 let, pak hrozí trest poloviční.