Muži ze Svatby na první pohled šli do trenek, podívejte se na video!

Měly to být tři krásné páry: František s Natálkou, René s Petrou a Radek se Simonou. Jenže věda míní a láska mění. Nakonec to ani jednomu z těchto párů nevyšlo, ale všichni zmínění muži na sociální experiment vzpomínají hlavně v dobrém.

"Pro mě to byla super zkušenost, nejbláznivější zážitek mého života a nemám žádný důvod být zahořklý nebo na to vzpomínat negativně," nechal se slyšet František. "A já pořád nosím prstýnek," svěřil se René. Nosí ho sice na jiném prstu, než by měl, ale prý je mu velký a nechce ho ztratit tak, jako se to povedlo právě Františkovi při experimentu na líbánkách.

Manželství neklaplo ani u jednoho, ale třeba Radkovi účast v reality show k lásce napomohla. Těsně po skončení experimentu začal randit. Do oka mu padla o 13 let mladší Klárka, se kterou už sdílí společnou domácnost. Ale František i René jsou zatím single. Takže vztahuchtivé dámy mají ještě šanci!

Anketa Který muž z experimentu Svatba na první pohled se vám líbil nejvíc? František 63 14 hlasů Pavel 14 3 hlasy René 23 5 hlasů Radek 0 0 hlasů Hlasovalo 22 lidí.

Účastníci experimentu se na sociálních sítích stali hitem. Ženy jim píší komplimenty a zvou je na rande. "Akorát je zvláštní, že mně píšou spíš chlapi než ženský," diví se Radek. František oproti tomu žádný vztah nehledá. "Ty komplimenty, které dostávám, beru jako něco hezkého klukovi, co byl v televizi," říká František.

Sociální experiment jim měl vybrat jejich ideální partnerku. "Natálka na první dobrou je krásná holka, ale nevím, jestli bych ji oslovil, kdybych ji potkal. V tomto ohledu se mi splnilo to, proč jsem do toho šel. Chtěl jsem vidět, koho mi vyberou odborníci," říká František.

"Věda mi vybrala určitě někoho jiného, než bych si vybral já," myslí si Radek. "Myslím, že s Peťou bychom si rozuměli mnohem víc, kdybychom se potkali za jiných okolností. Byla před kamerami dost nervózní a nebyla vůbec sama sebou," dodává René.

Všichni tři se sešli, protože je spojuje společná záliba, a to otužování. "Je nám ráda zima," smějí se všichni. "Já se otužuji od puberty, kádě se studenou vodou a tak," chlubí se Radek. "Já se neotužuji tak dlouho, asi třeba pět let to dělám," dodává František. Společně se pak vrhli do vody s teplotou kolem nuly. Podívat se na to můžete v reportáži.