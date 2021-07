Čech s ženou letěl do Valencie, tam zjistili, že jim zrušili zpáteční let!

Do redakce TN.cz zavolal rozčilený čtenář Jaroslav (60). Odjel totiž spolu s manželkou minulý týden do Španělska za prací. Koupili si rovnou letenky z Valencie zpátky do Česka 12. srpna. Letecká společnost jim ale odlet zrušila, nabídla alternativu o dva týdny dříve. Do konce roku už prý nic jiného ze stejného letiště nepoletí. Smartwings se brání, že jednaly podle evropské legislativy.

Této situace v zahraničí se asi děsí každý. Mít koupený lístek zpátky na spoj, který společnost nečekaně zruší. "Měli jsme koupené letenky od Smartwings a zničehonic nám sdělili, že zrušili na 12. srpen odlet z Valencie," sdělil TN.cz rozhořčený Jaroslav Večeřa (60).

Společnost mu nabídla, že může z Valencie odletět už 1. srpna, což je o necelé dva týdny dříve, než plánoval. Pak už prý žádné jejich letadlo z Valencie do Prahy nepoletí do konce roku. Možností je už jen jiné letiště ve Španělsku.

"Chci na to upozornit, aby jim nenaběhli další zákazníci," vysvětlil Večeřa, který momentálně neví, jak situaci řešit. Podle něj mu měli nabídnout alespoň převoz do jiného španělského města spolu s letenkami. Nikoliv termín o dva týdny dřív či vrácení peněz.

"Zbytečně nám to komplikuje situaci, jsme tu pracovně. Tři dny bych třeba pochopil, ale 12 dní je už moc," myslí si. Letecká společnost takto ale prý jedná kvůli zhoršené epidemické situaci. "Zařazením Španělska do červené zóny a s tím spojené cestovní restrikce zapříčinily pokles poptávky na této lince, a proto jsme byli nuceni linku do Valencie zrušit," uvedla tisková mluvčí Smartwings Vladimíra Dufková.

Podle společnosti je postup v pořádku: "Klienta jsme o této skutečnosti informovali více než 14 dní předem a nabídli jsme mu let uskutečnit v jiném termínu, nebo vrácení peněz." Což je podle Dufkové dostačující. "Na finanční kompenzaci nemá klient dle evropské legislativy (let zrušen více než 14 dní před plánovaným odletem) nárok," doplnila Dufková. "Linka do Valencie je zrušená do konce zimního letového řádu. Pokud se změní situace na trhu, jsme samozřejmě připraveni linku obnovit," dodala.

Tento postup stojí i na stránkách Europa.eu: "Pokud jste byli informováni méně než 14 dní před plánovaným dnem odletu, máte právo na náhradu." Tento postup je v pořádku i podle ředitele Asociace cestovních kanceláří (ACK) Michala Vebera. "Standardně tuto situaci upravuje nařízení Evropské unie. To stanovuje termín 14 a méně k datu odletu při jeho zrušení. Pro ostatní situace pak platí podmínky jednotlivých dopravců," sdělil Veber.

