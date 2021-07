Mykolog: Uříznout houbu je chyba! Vyvrátil mýty a poradil, kde sbírat

Velké množství srážek, teploty kolem 20 až 25 stupňů Celsia. Obě tyto podmínky podle mykologa Michala Mikšíka věští dobrou úrodu. Oproti předchozímu roku je však houbařská sezóna posunutá.



"Loni touhle dobou bylo plno dubáků a podobných hřibů, letos to ještě pořád není ono. Můžeme najít hodně hřibů žlutomasých, neboli babek," vysvětlil Mikšík.

Nejlepší podmínky pro hledání hub jsou podle něj v současné době v okolí Prahy, ve středních Čechách, na jižní Moravě i na Vysočině. V letních měsících doporučil vydat se spíše do listnatých lesů, na podzim pak do těch jehličnatých.

Rozhodně byste si ale měli pečlivě rozmyslet, jaké úlovky do košíku vložíte. Spoléhat se na mobilní aplikace k určování hub je podle mykologa holý nesmysl. "Vůbec bych je nepoužíval," prohlásil s tím, že některé houby jsou si na první pohled velmi podobné a aplikace je nemusí rozeznat správně.

Další častou chybou, kterou houbaři dělají, je, že houbu odřezávají. "Jde o to vyndat hlavně houbu ze země celou, aby tam nezůstala noha s pochvou, což je podstatný znak... Jsou houby, které mají na konci třeně (nohy) pochvu, když bychom to uřízli, můžeme to zaměnit," varoval.

Tento krok má podle něj další velkou výhodu. "Když tu houbu nečistíte a necháte ji s kouskem hlíny, zůstane déle použitelná," doporučil.

Houba se však musí vyndat jemně, aby nedošlo k narušení podhoubí a mohla na jejím místě vyrůst houba nová.