Mynářova zabijačka je jen přestupek! O trestu nyní rozhodne hygiena

Zabijačku, na které bylo pět lidí, vyšetřovala nejprve policie. Teď jsou na tahu hygienici. Krajská hygienická stanice ve Zlíně se případem zabývá od úterý.

"Krajská hygienická stanice Zlínského kraje přijala od Policie České republiky oznámení o prošetření přestupku spočívajícím v porušení volného pohybu osob,“ uvedla Vendula Ševčíková z hygienické stanice.

Podnět hygienikům dal jako první ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Hrad se ale kancléře Mynáře zastává.

"Jde o věc, která si většího komentáře nezasluhuje. Co se stalo, stalo se. Pan kancléř jednal v dobré víře. Teď se stává terčem útoků v médiích a na sociálních sítích. Je to mimořádně smutné,“ zlobí se prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček.

Na dotaz TV Nova, jak vyšetřování probíhalo, kancléř Vratislav Mynář odpověděl: "Probíhalo to tak, že to vyšetřovala policie, řeší to také Krajská hygienická stanice."

Mynář trvá na tom, že předpisy dodržel a dát zvíře na porážku bylo nezbytné. Testy na koronavirus, kterým se museli všichni účastníci akce podrobit, údajně nakoupila jeho lékařka.

"Já jsem k tomu už řekl všechno a musíte počkat, až se vyjádří Krajská hygienická stanice,“ dodal Mynář.

Zabijačka se konala ve srubu v Osvětimanech, který Vratislav Mynář vlastní, a to v době nouzového stavu a přes zákaz hromadných akcí.