Myslela, že zvoní syn. Do bytu přišel expřítel a všechno zapálil!

Pro ženu ta nejhorší noční můra se odehrála 17. srpna v Chebu. Obyčejná sobota se totiž proměnila v peklo, když někdo zazvonil na zvonek. V tu chvíli však nešlo o nic nečekaného, jelikož se tou dobou měl vracet její syn. Žena tak nechala s klidem otevřené dveře od domu i bytu.

Toho však využil její bývalý přítel, který přišel jako nezvaná návštěva. "Po vstupu do bytu se muž s ženou začal hádat a v průběhu sporu měl uzamknout pokoj, ve kterém byli. Poté měl začít po místnosti rozlévat hořlavou látku, kterou polil i oblečení jeho bývalé družky. Po několika málo minutách měl začít zapalovat věci, které polil hořlavinou," uvedl policejní mluvčí Jakub Kopřiva.







V tom okamžiku začalo několik věcí hořet. Žena se je snažila rychle uhasit. Když to nešlo, pokusila se je přemístit na balkón. V bytě se mezitím utvořil hustý dým a muž vzal nohy na ramena. Samotná žena se pak byt snažila hasit, jak se dalo. Nakonec se jí to podařilo. Bez újmy se to ale neobešlo, jelikož musela být převezena do nemocnice.



"Policisté muže po několika hodinách zadrželi. Kriminalisté zahájili trestní stíhání a obvinili ho ze spáchání zvlášť závažného zločinu těžkého ublížení na zdraví ve stádiu pokusu a přečinu poškození cizí věci," dodal policejní mluvčí Jakub Kopřiva. Pokud se muži prokáže vina, hrozí mu trest odnětí svobody až deset let.