Myslete na svou osobní finanční rezervu

Pokud se chceme dobře připravit na neočekávané výdaje, měli bychom si tento citát vystavit na hodně dobře viditelné místo. Náš pocit, že máme otěže života pevně v rukou, platí přesně jen do té chvíle, kdy náhle přijdeme o zaměstnání, rozbije se nám pračka nebo se naše auto rozhodne, že právě teď potřebuje kompletní výměnu elektroinstalace. Jak si vybudovat dostatečnou rezervu, abychom při takové patálii nemuseli lepit rodinný rozpočet nevýhodnou půjčkou? A jak by měla být vysoká? O tom se dočtete právě zde.



Tři kritéria kvalitní finanční rezervy



Finanční rezerva na nenadálé události by měla splňovat tři kritéria: měla by být vysoká alespoň jako celkové výdaje domácnosti na tři měsíce, měla by být uložena pomocí finančního produktu, který je okamžitě a bez sankcí dostupný, a neměla by zůstávat na účtu, který používáme každý den a kde budí pokušení. Zatímco výše rezervy je pro každého jiná, ideální umístění je stejné pro všechny: jedná se o spořicí konto, kde je k mání alespoň určité zhodnocení prostředků a které není spojeno s žádnými poplatky za jeho zřízení, provoz nebo zrušení. Běžný účet je kvůli snadné dostupnosti prostředků na něm a současné absenci zhodnocení na tvorbu rezervy naprosto nevhodný.



Jak si takovou rezervu vybudovat?



V období, během kterého chcete rezervu vybudovat, bude potřeba zvážit, oddálit či omezit co nejvíce zbytných výdajů. Útěchou nám může být to, že po vybudování rezervy si budeme moci životní styl upravit zpátky k původnímu nastavení. Podle průzkumu banky ING jsou Češi nejúspěšnější v šetření na jídle a ošacení, na přechodné období lze omezit počet návštěv restaurací, kulturních akcí, případně ušetřit i na tak obyčejných věcech, jako je konzumace vína či kávy.



A jak si ji udržet



Ve chvíli, kdy se nám podaří dosáhnout plánované úspory, můžeme „očekávat neočekávané" s větším klidem. Už totiž ve chvíli, kdy nějaká drobná porucha nastane, nejsme odkázáni na nevýhodná řešení. Sice neradi, ale přeci jen více v pohodě vzniklý problém vyřešíme z naší rezervy. Nejdůležitější samozřejmě je udržet si disciplínu a po každé nehodě opět rezervu dorovnat tak, aby se postupně znovu nerozplynula.