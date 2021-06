"Myslíme na vás!": Známé osobnosti na Moravu posílají vzkazy i peníze

"Já když viděl ty záběry z Moravy, tak mě skutečně jímala hrůza. Musím použít slova paní Ježkové, která pochází ze zasažené části, která řekla - člověk se zase zvedne a zvládne to. Člověk ví, že je silný. Už jen kvůli dětem, aby viděly, že se musí bojovat. Přeju vám hodně síly," vzkázal herec Jakub Kohák.

"Ráda bych vám vyjádřila solidaritu v nelehké situaci, věřte, že jsme s vámi a myslíme na vás a s naší pomocí to zvládnete, hlavně neztrácejte naději, držte se," přidala se i bývalá první dáma Dagmar Havlová.

"Za celou kapelu Mirai posíláme jižní Moravě sílu, držte se, myslíme na vás a už brzy se za vámi chystáme," oznámil frontman skupiny Mirai Navrátil.

"Drazí Moraváci na Břeclavsku a Hodonínsku, moc na vás myslím a soucítím s vámi," oznámila zpěvačka Leona Machálková.

"Není třeba říkat, co se stalo, to všichni víme. Takže nebuďme lhostejní a pomozme. Pomozme těm lidem, díky," apelovat na všechny herec Radim Fiala.

"Myslím si, že je naší křesťanskou povinností, abychom jim pomohli a já se toho určitě zúčastním," ubezpečil uznávaný kardiochirurg Jan Pirk.

"Posílám velký soucit všem, které postihlo ničivé tornádo. Věřím, že se z toho všichni brzy dostanou, asi si to nikdo z nás neumí představit, jaké to je neštěstí. Držím všem palce a posílám pozitivní energii," vzkázala atletka Zuzana Hejnová.

"Chtěli jme vám říct, že na vás moc myslíme, a že jsme se rozhodli, že příští týden náš koncert na Moravě v Sonbergu celý poputuje na sbírku na všechny postižené oblasti. Budeme na vás myslet dál," přidala se zpěvačka Barbora Poláková.

"Srdce mě bolí, když vidím tu katastrofu. Držte se, milovaní Moraváci," umístila na sociální síť příspěvek zpěvačka Olga Lounová.

"Soucítím se všemi, jimž tornádo vzalo doslova střechu nad hlavou. Věřím, že se jim díky solidaritě, která ovládla Česko, podaří co nejdříve vrátit domů a zapomenout. Doufám však, že nezapomene Česko na to, kdo jsou Češi a jak spolu dokáží přes všechny vnější rozdíly fungovat, jak jsou tu pro sebe, když je to potřeba, jak jsou v tomhle umění spojit se rychlí a ochotní, jak jsou jedineční. Díky," napsal na Instagram zpěvák Tomáš Klus.





"Já bych ráda alespoň touto cestou podpořila všechny lidi, kterých se dotkla ta ničivá energie toho šíleného tornáda. Já bohužel nemůžu být fyzicky s vámi a pomoci, ale aspoň pošlu pár peněz, protože peníze tedy budete hodně potřebovat a hlavně spoustu síly a energie," vzkázala herečka Petra Hřebíčková.

Zpěvák Marek Ztracený chce pomoci lidem na Moravě prostřednictvím nadace: