Myslíte si, že můžete mít koronavirus? Návod jak postupovat

Vracíte se z Itálie, necítíte se dobře a nevíte, co dělat? Vzít si dovolenou, dojet do nemocnice, nebo jít do práce? Přinášíme základní informace o tom, jak mají postupovat potenciální pacienti i lékaři v případě podezření na koronavirus.

Mnoho lidí se po jarních prázdninách vrací z dovolené v italských Alpách. I proto se zřejmě mezi lidmi začala šířit panika kvůli možné nákaze koronavirem Covid-19. Ministerstvo zdravotnictví proto připravilo informační kampaň o tom, co v případě podezření dělat. Shrnuli jsme ji do otázek a odpovědí.

Jakými příznaky se koronavirus projevuje?

Onemocnění asijským koronavirem připomíná "běžnou" chřipku. Nejčastějšími příznaky jsou vysoká teplota, potíže s dýcháním a suchý kašel. Později se u nemocného obvykle rozvine zápal plic, který vzniká kolem osmého dne po vypuknutí choroby.

V drtivé většině případů má ale nákaza lehký průběh a pacienta není nutné hospitalizovat. "Pro zdravého jedince mladšího nebo středního věku není nemoc životu nebezpečná," uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Rizikovými skupinami jsou senioři a zdravotníci.

Co když mám uvedené příznaky?

Ani tak to nemusí znamenat, že máte koronavirus. Důležitá je totiž i takzvaná epidemiologická anamnéza - zjednodušeně řečeno, zda jste v nedávné minulosti navštívili zasaženou oblast. Za problémové lokality v současnosti ministerstvo zdravotnictví považuje především Írán, Jižní Koreu a severní Itálii (regiony Emilia-Romagna, Lombardie, Piedmont, Benátsko).

Tyto oblasti jsou nyní považovány za ohniska a nehlásí pouhé jednotky případů. Dochází tam tedy k šíření nákazy mezi místními lidmi, nejde jen o nějakého cestovatele, který se nakazil v jiném státě.

Co mám dělat, když se vracím z dovolené v zasažené oblasti?

Ministerstvo zdravotnictví doporučuje, abyste sledovali svůj zdravotní stav. Pokud by se u vás objevily symptomy koronaviru, měli byste zavolat svému lékaři, který rozhodne o dalším postupu. Rozhodně ale nechoďte do ordinace ani na ambulanci nemocnice. Může vám nařídit domácí karanténu nebo třeba poslat sanitkou do nemocnice.

Pokud na sobě žádné příznaky nepozorujete, měli byste alespoň svému zaměstnavateli oznámit, kde jste byli na dovolené. I on vám může doporučit, abyste zůstali doma. V případě nařízené domácí karantény budete dostávat náhradu mzdy.

Pro další podrobnosti navštivte webové stránky ministerstva zdravotnictví. Informovat se můžete také na speciální lince Státního zdravotního ústavu / Emilia-Romagna, Lombardie, Piedmont, Benátsko na čísle 724 810 106. Linka je v provozu denně od 9 do 21 hodin.

Co když mám teprve do zasažené oblasti odjet?

Ministerstvo zahraničních věcí na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady státu nedoporučuje cestovat do italských regionů Emilia-Romagna, Lombardie, Piedmont a Benátsko. Cestovní kancelář by vás o tomto doporučení měla informovat. V případě, že se sami rozhodnete zájezd zrušit, máte ze zákona u cest do krizových oblastí právo na vrácení peněz.

Zakázány tyto cesty nejsou, měli byste ale sledovat webové stránky ministerstva zahraničí. Pokud do uvedených lokalit jet musíte, doporučují úřady také registraci v systému DROZD (dobrovolná registrace občanů ČR při cestách do zahraničí).

Co má dělat lékař v případě, že má u pacienta podezření na koronavirus?

Lékař nejdříve posoudí, zda máte příznaky podobné koronaviru a zda jste v minulých dnech přijeli ze zasažené oblasti. Pokud splňujete obě kritéria, lékař kontaktuje místního epidemiologa a ten rozhodne o dalším postupu. Pacienta by měl vybavit respirátory, ochranným pláštěm, rukavicemi, brýlemi a čepicí.

Poté bude podezřelý pacient hospitalizován na infekčním oddělení, kde mu odeberou vzorky. Ty se následně odešlou do laboratoře SZÚ a epidemiolog informuje ministerstvo zdravotnictví.

