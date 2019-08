Myslivci z Domažlicka hrozí vězení! Při honu střelil kolegu do břicha

Myslivce z Domažlicka, který koncem loňského roku postřelil svého kolegu, obvinili kriminalisté z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. Nyní mu hrozí až čtyři roky za mřížemi. Postřelený muž, kterého střely zasáhly do břicha, měl obrovské štěstí. Po několika týdnech se uzdravil.

Dva dny po Vánocích si dvanáct nimrodů vyrazilo u Chodské Lhoty na hon. S vidinou kančí pečínky se rozmístili do rojnice a čekali na divočáky. Když jeden konečně z houští vyrazil, brokovnice 65letého myslivce spustila.

"Vystřelil předčasně v okamžiku, kdy prase vyběhlo z leče," popsala policejní mluvčí Dagmar Brožová s tím, že myslivec nestřílel do bezpečné zóny. Kanec nakonec přežil, jednoho z nimrodů ale broky zasáhly do břicha a skončil na operačním sále. "Muže jsme obvinili z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. Hrozí mu čtyři roky ve vězení," dodala Brožová.

Právě období honů záchranáře děsí. Podle nich jsou u nás leče nejnebezpečnější na světě. "Jsme bohužel na celosvětové špici, protože ostatní země mají mnohem méně úrazů než my," tvrdí záchranář Marek Hylebrant.

"V České republice neexistuje žádný předpis, jak by se to mělo zabezpečit. Takže je to víceméně na každém uživateli honitby," vysvětluje myslivec Miloš Fischer. Loni během jediného dne dávali lékaři dohromady tři postřelené myslivce. Rok předtím zase myslivec na Frýdeckomístecku jedinou předčasně vypálenou ranou trefil dvě mladé ženy najednou.

Myslivcům nehrozí nebezpečí jen ze strany kolegů. I takový divočák nezískal své jméno nadarmo. Stokilový kousek vyrazil během honu před dvěma lety přímo na naháněče Pavla. "Poslední reakce byla, že jsem zkoušel uhnout. Úplně se mi to nepovedlo a prase mě prostě nabralo," popsal zážitek. Nakonec Pavel musel za chirurgy do plzeňské nemocnice. Odvážný atak ale i tak skončil pro prase ranou mezi oči.