Myslivci zuří kvůli lesnímu zákonu. O odstřelu zvěře má rozhodovat stát

České lesy dlouhodobě ničí kůrovec. Trvající sucho navíc škůdcům napomáhá, protože snižuje odolnost stromů. Na místo napadených dřevin začali správci lesů vysazovat listnáče, které kůrovci obsazují méně než jehličnany. Jenže jejich sazenice chutnají zvěři, která se přemnožila.

Odborníci proto opakovaně upozorňují, že dokud se nepodaří snížit počty tzv. spárkaté zvěře (jeleni, daňci, srnci, kamzíci či divočáci), nepodaří se lesy obnovit. Řešení kritické situace nabídl pozměňovací návrh poslanců TOP 09 Markéty Pekarové Adamové a Vlastimila Válka a Pirátů Dany Balcarové a Radka Holomčíka.

"Novela tak, jak ji ministerstvo zemědělství připravilo, podle nás neobsahuje takové změny, které by byly dostatečné k zásadnější změně stávajícího způsobu hospodaření v lesích u nás," vysvětlila důvody pro podání pozměňovacího návrhu Pekarová v rozhovoru pro Hnutí Duha.

Hospodaření v honitbách by podle návrhu měl nově na starost orgán státní správy myslivosti. Tomu by "uživatelé honitby", kterými jsou nejčastěji myslivci, dodávali údaje o tom, kolik kusů zvěře v lesích žije a v jakém složení, ale také o stavu honitby jako takové.

Státní správa by pak na základě dat vypracovala plán hospodaření na pět let, který by stanovoval i to, kolik kusů tzv. spárkaté zvěře mohou myslivci odstřelit. Zároveň by pak měla právo kontrolovat plnění plánu lovu a požadovat jako důkaz odevzdání části odstřelené zvěře.

Českomoravská myslivecká jednota (ČMMJ) proti návrhu protestuje. O chovu ani odstřelu zvěře podle myslivců nemají rozhodovat "úředníci od stolu" a jen na základě statistik. Nelíbí se jim ani způsob, kterým byl návrh podán - jen týden před plánovaným projednáváním lesního zákona ve Sněmovně a bez diskuze s odbornou veřejností.

"Pokud pozměňovací návrh vstoupí v platnost, budou si uživatelé kupovat příslovečného zajíce v pytli. Budou vlastníkům pozemků platit za výkon práva myslivosti. Co ale bude jeho obsahem, jak přesně bude vypadat, kolik bude zvěře a kolik se jí bude lovit, to sami neovlivní, to bude rozhodovat stát," uvedl předseda ČMMJ Jiří Janota.

Revize posudku a následného plánu navíc bude podle návrhu možná až po třech letech a na náklady uživatele honitby, což myslivcům připadá nehorázné. "Pokud tedy orgán státní správy nastaví plán péče o zvěř nevhodně, uživatel honitby bude muset nejméně tři roky platit nájem a v honitbě na své náklady hospodařit přesto, že to třeba musí dělat způsobem či s cíli, s nimiž nesouhlasí," sdělil mluvčí ČMMJ Vlastimil Waic.

Myslivci kritizují také jeden z argumentů autorů návrhu, kterým je škoda způsobená býložravou zvěří, organizací Pro Silva Bohemica vyčíslená až na sedm miliard ročně. Lesy ČR, které spravují více než polovinu našich lesů, přitom stanovily v mysliveckém roce 2017/2018 škody ve výši 19 milionů korun.

Pro Silva Bohemica se brání, že jde o kvalifikovaný odhad škod, ke kterému došla složitým výpočtem. "Běžně uváděné škody jsou o řády nižší, protože zahrnují jen škody vymahatelné podle škodní vyhlášky. Zároveň ale dodáváme, že zvěř je přirozenou a tudíž i nutnou součástí ekosystému a jako taková bude škody působit vždy, s částí z nich je tedy nutné se s tím smířit," stojí ve stanovisku.

Poslanci se do Sněmovny vrátili v úterý, podle předběžného pořadu by se zákony ve třetím čtení, kterým je i lesní zákon, měli zabývat ve středu. Sněmovní Zemědělský výbor minulý týden pozměňovací návrh poslanců TOP 09 a Pirátů podpořil a doporučil ho přijmout.