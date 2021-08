Mýt či nemýt: Odborníci řekli, jak to opravdu je s dětskou hygienou

Britští odborníci hledali odpověď na to, jak intenzivní by měla být dětská hygiena. Jejich odpovědi jsou poměrně překvapivé.

Otázku dětské hygieny nedávno otevřeli britští experti. K jejímu rozřešení je vyburcovaly vášnivé diskuse, které rozpoutali Ashton Kutcher a Mila Kunisová. Někteří fanoušci tohoto hollywoodského páru totiž podle webu Daily Mail mají za to, že herecké hvězdy mytí svých dětí zanedbávají.

Jenže jak by ta správná dětská hygiena měla vypadat? Co je ještě málo a co už zase naopak moc? Britští odborníci to uvedli na pravou míru.

"Pokud za sebou dítě mělo perný den a ušpinilo se, tak by ho rodiče umýt měli. Ale v případě, že dítě až tak aktivní den nezažilo, koupel potřeba není," uvedla mateřská koučka Angela Spencerová.

V dětské hygieně by se měl největší ohled brát na věk dítěte. Čím je dítě starší, tím důslednější by pak měla být.

"Čerstvě narozené miminko není nutné mýt hned, protože pokožku děťátka chrání mazová vrstvička. U ní je naopak dokonce žádoucí, aby se do kůže vstřebala. Koupání jednou týdně by tak v tomto případě mělo stačit," vysvětlila britská koučka.

"Úplně jiná situace ale nastává, když dítě roste a začíná být aktivnější. Tam je vždy důležité dohlédnout na to, aby dítě mělo umytý obličej, čisté ruce a intimní partie. Pravidelné koupele jsou navíc důležitou součástí nastolení dobré večerní rutiny i do budoucna," dodala expertka.

Britská dermatoložka Jennifer Crawleyová ale varuje. I přesto, že je důležité, aby si děti vybudovaly silnou imunitu, je potřeba myslet i na další faktory, které jejich zdraví ovlivňují.

"Pravidelné mytí pokožku zbavuje dráždivých látek, které na ní mohou ulpívat a způsobovat vznik infekcí nebo plísní. Pouhým lidským okem přitom tyto látky vůbec nemusí být viditelné. Kromě toho koupání podporuje hydrataci pokožky, která pomáhá vybudovat kožní bariéru," uvedla lékařka.

Při koupeli by se ale neměly používat žádné agresivní chemikálie. Po mytí je pak zase vhodné použít jemný hydratační krém.

"Koupání je také skvělý způsob, jak se svým dítětem strávit víc času. Nejenom, že mu budete pomáhat s vývojem, ale zároveň si dohromady užijete i hodně zábavy, " dodlala lékařka.