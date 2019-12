Mýtné vydělalo už 100 milionů, příští rok to mají být 2,5 miliardy

Již během prvního pracovního dne od spuštění se do nového mýtného systému registrovalo více než 70 % z očekávaného počtu dopravců, do středy jejich počet stoupl na 74 %. Hotových je asi 330 tisíc registrací. „Přes 130 tisíc vozidel, která projela na přelomu roků 2018 a 2019 Českou republikou a my s nimi počítáme ve statistikách očekávaného počtu registrovaných vozidel, ještě stále nemá registraci. Nevíme, zda budou projíždět Českem dnes, tento týden nebo až v lednu. Ale musíme být připraveni na to, že mohou přijet kdykoli. I proto nadále žádáme řidiče o zvýšenou opatrnost u hraničních přechodů, kde se místy mohou tvořit kratší kolony,“ uvedl Miroslav Beneš, tiskový mluvčí společnosti CzechToll, provozovatele nového mýta.

Nadále proto zůstávají až do odvolání v platnosti také mimořádná opatření, CzechToll dvojnásobně posílil své kapacity tak, aby byl schopen odbavit na hranicích 15 tisíc a ve vnitrozemí dalších 65 tisíc vozidel. I díky přítomnosti dopravní policie je spolupráce s řidiči podstatně lepší, než společnost očekávala. Do opatření na zdvojnásobení kapacity hraničních obchodních míst investovala společnost CzechToll více než 60 milionů korun, v mimořádném režimu je do nich zapojeno řádově 700 pracovníků.

„Celní správa nasadila okamžikem spuštění nového mýtného systému všech 25 vozidel. Do úterního rána bylo odhaleno 38 incidentů. Incidenty se týkaly chybějící palubní jednotky (16 případů), nebo chybně nastavené jednotky. Jeden případ, kdy ve vozidle chyběla palubní jednotka, byl předán do správního řízení,“ doplnila Martina Kaňková, tisková mluvčí Generálního ředitelství cel.

Nedošlo ani na očekávané kolony, tvoří se spíše nárazově, během středy především na dálnici D8. "Kolona o délce asi jeden až jeden a půl kilometru se tvoří na sedmdesátém osmém kilometru, auta se ale za pomoci dopravní policie daří držet v odstavném pruhu, aby se předešlo většímu zdržení, komplikacím a jakýmkoli nebezpečným situacím," uvedl mluvčí CzechToll. Z hraničních přechodů zaznamenal největší nápor Lanžhot, na výdej palubních jednotek si počkají řidiči také na Rozvadově. "Zde ale běžný provoz zpomalen není, máme k dispozici velké odstavné parkoviště. Na výdej palubních jednotek zde řidiči čekají od třiceti do devadesáti minut," doplnil Miroslav Beneš.

Dle informací společnosti CzechToll během prvního pracovního dne vydal na hraničních obchodních místech devět tisíc palubních jednotek, aktivita na obchodních místech ve vnitrozemí byla minimální s ohledem na skutečnost, že již před startem systému provedli domácí dopravci registraci u 93 procent vozidel. Během úterý a středy se počet vydaných palubních jednotek zvýšil na 230 000, ráno částka z vybraného mýta překročila hranici sta milionů.

Ve středu navíc nejvyšší správní soud zrušil rozhodnutí krajského soudu ohledně smlouvy na nový mýtný systém mezi státem a společností CzechToll. Dle jeho usnesení je smlouva platná. "Nejvyšší správní soud nám dal za pravdu. Mýtná smlouva je platná a platná zůstane. Ministerstvo dopravy po celou dobu postupovalo správně, nezákonně postupovali jiní. Jsem zvědav, zda všichni, kteří tvrdili opak, nyní uznají, že se mýlili," sdělil na svém twitteru ministr dopravy Vladimír Kremlík.

Dohady okolo mtn smlouvy skonily! Nejvy sprvn soud nm dal za pravdu. Mtn smlouva je platn a platn zstane. Ministerstvo dopravy po celou dobu postupovalo sprvn, nezkonn postupovali jin. Jsem zvdav, zda vichni, kte tvrdili opak, nyn uznaj, e se mlili. — Vladimr Kremlk (@KremlikVladimir) December 4, 2019

"Toto rozhodnutí rozhodně vítáme. Nejvíce jsme ale šťastní, že Česká republika má konečně funkční systém, který by již během roku 2020 měl státu vydělat o dvě a půl miliardy více," uvedl tiskový mluvčí CzechToll.