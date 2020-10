Česnek, 5G sítě a umělý původ! Mýty a dezinformace o koronaviru

Mezi lidmi se kromě koronaviru neustále šíří mnoho mýtů ohledně možnosti nakažení i léčby onemocnění. Těchto mylných představ je už od jarní vlny koronavirové pandemie plný internet. Od koronaviru jako biologické zbrani, přes spekulace o spojitosti šíření prostřednictvím 5G sítí až k potravinám, které by mohly působit jako prevence.

Vznikla řada konspiračních teorií, jak a kdy se tento vir ve světě objevil. Mluvilo se o koronaviru jako biologické zbrani USA. Tuto teorii označil ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) za „blud“ a pokusil se na svém Twitteru o vyvrácení nejzávažnějších mýtů. „Jsme v situaci, kdy viry tohoto typu nemohly být stvořeny tak, jak je na těchto webech prezentováno,“ vyjádřil se o umělém původu viru Prymula.

Hovoří se také o lécích, které by mohly být při léčbě a prevenci účinné. Dřívější spekulace, že by se k léčbě mohly používat antibiotika, byly vyvráceny, jelikož Covid-19 je virus a užití antibiotik je účinné při léčbě infekčních onemocnění. Dosud se zdálo, že jediným účinným lékem je antivirotikum remdesivir.

Nová studie Světové zdravotní organizace však ukázala, že lék nemá žádný, nebo jen velmi malý vliv na zvýšení šance na přežití u pacientů s Covid-19. K závěrům studie WHO se vyjádřil i ministr zdravotnictví Roman Prymula: „Když se podíváme do českých informačních zdrojů, tak tady jsou názory, že remdesivir má význam, nicméně pouze u lehčích případů. V podstatě brání přechodu nemoci do závažnějších forem.“

Spekulovalo se také o souvislosti pandemie koronaviru s 5G sítěmi. „Myslím si, že zatím nejsme tak daleko, abychom propojili neživou a živou přírodu takovým způsobem, aby se živé viry šířily po sítích,“ vysvětlil Prymula. Koronavirus se navíc šíří v mnoha zemích, které 5G sítě nemají.

Už na jaře se hovořilo o možnosti nakažení se prostřednictvím balíčků z Číny. Ministerstvo zdravotnictví tuto informaci vyvrátilo s tvrzením, že dosud nebyl potvrzen žádný případ takového typu přenosu.

Lidé také přišli s tím, že za formu prevence je možné považovat alkohol. Ten je však možné vnímat pouze jako dezinfekci povrchu či rukou. Konzumace alkoholu žádnou ochranu nepředstavuje. A jestli může s prevencí proti koronaviru pomoci česnek? Toto tvrzení se mezi lidmi rozšířilo už v první vlně pandemie, bylo ale vyvráceno. Česnek představuje jen potravinu, která pomůže k posílení imunity.

O šíření koronaviru se taktéž hovořilo ve spojitosti s počasím. Dosavadní důkazy potvrdily, že virus Covid-19 se přenáší ve všech oblastech, bez ohledu na podnebí. Ani vystavení se slunečnímu záření nebo vyšším teplotám člověka před onemocněním neochrání.