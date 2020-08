Mýty o dárcovství krve

Celosvětově je dárců krve stále nedostatek a jinak tomu není ani u nás v Česku. 50 000*, to je počet nových dárců krve, které Česká republika hledá a potřebuje. Přitom každý třetí Čech** plive krev při čištění zubů do umyvadla, což je zbytečné plýtvání. A právě tuto informaci je potřeba veřejností šířit a pokud je to možné krev jít darovat. Nikdy totiž nevíme, kdy ji sami budeme potřebovat.



O možnosti darování krve koluje několik nepravdivých informací, takzvaných mýtů. Pokusíme se alespoň nějaké z nich vyvrátit a povzbudit všechny, kteří chtějí pomáhat. Právě toto téma již druhým rokem podporuje také značka parodontax, která se spojila s Českým červeným křížem a v kampani Neplivej krev, daruj krev společně hledají nové dárce krve.



A jaké jsou tedy ty mýty?



Mýtus: Darování krve bolí



Není třeba se darování krve obávat, není to zákrok, který by byl bolestivý. Během odběru krve se používá podobná jehla, jako když vám krev odebírá váš praktický lékař, jen o něco širší.

„Každý odběr krve trvá přibližně 7-10 minut a hned po odběru se můžete občerstvit přímo na místě. Dostanete nápoj, párek nebo podobné občerstvení a drobnou sladkost,” říká plk. MUDr. Miloš Bohoněk, Ph.D. z Ústřední vojenské nemocnice v Praze.



Mýtus: Vegetariáni darovat nesmí



Není pravda, že bychom mohli zájemce o darování krve rozškatulkovat na jasné skupiny a třeba zrovna všechny vegetariány rovnou zamítnout. Můžeme předpokládat, že vegetariáni mají v krvi menší množství železa, nicméně je důležité, jak se celkově vegetarián stravuje.



Mýtus: Před odběrem nesmím alespoň den nic jíst ani pít



Tady pozor, toto tvrzení zcela určitě není pravdivé. Důležitá je hydratace před, ale i po odběru. Před odběrem je možná i lehká snídaně, např. rohlík. Je zkrátka potřeba dostatečně pít, ideálně neslazené tekutiny.



Mýtus: Jsem žena a darovat krev nesmím



Není třeba tvrdit, že ženy nejsou vhodnými dárci. Celá otázka souvisí s hladinou hemoglobinu v lidském těle. Tu mají ženy obvykle nižší než muži. Pokud ale žena neváží méně než 50 kg, není těhotná či nekojí, její hladina hemoglobinu v krvi by měla být v požadované výši a krev darovat určitě může.

Mýtus: Kouřím a to je problém

Není! Krev může darovat také kuřák.

Mýtus: Darovaná krev mi bude v těle chybět

Lidské tělo obsahuje kolem 4-6 litrů krve. Nemusíte se tak bát, že by vám krev v těle chyběla. Zdravé tělo člověka, který přišel na odběr, si krev samo znovu vyrobí.

Pokud se i vy chcete zapojit a stát se dárcem krve, spojit se můžete s jakoukoli transfuzní stanicí v republice. Dobré je předem si na konkrétní stanici zavolat a domluvit si podrobnosti. Vaše pomoc ale může přijít i v jiné formě a zapojit se může skutečně každý. V období od 1. do 31. srpna 2020 totiž parodontax daruje 3 Kč z každého balení kteréhokoli výrobku značky parodontax Českému červenému kříži na podporu dárcovství.



Tak pojďte do toho s námi!

*Uvedené číslo je potřebné k tomu, aby Česká republika dosáhla početního stavu dárců krve doporučovaného Národní společností pro transfuzní lékařství, což jsou 3 % populace. (Dle posledního doporučení Společnosti pro transfuzní lékařství v ČR.)

**V České republice. Zdroj: IPSOS, PARODONTAX NAME TEST, 3/19

