Mzdy letos porostou. Přilepší si zdravotníci, učitelé a daší profese

Pandemie a krize se letos podepíšou i na výplatách. Někde budou lidé rádi, že si udrží práci, jinde dostanou přidáno. Analytici odhadují, že mzdy letos porostou v průměru o zhruba 3 procenta. Mělo by to být víc, než je očekávaná letošní inflace. Některé firmy ale mzdy zvedat nebudou a spoléhají na to, že se lidem na výplatnicích projeví zrušení superhrubé mzdy.